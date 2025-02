„Paper Shelter“: Fotoausstellung über Aufwachsen im Exil

Die Galerie LIK präsentiert von 27. Februar bis 16. März die Fotoausstellung Paper Shelter der ukrainischen Fotokünstlerin Alina Araslanova. Die Ausstellung widmet sich dem Leben von Teenagern, die durch den Krieg in der Ukraine entwurzelt wurden und in der Fremde einen neuen Alltag suchen.

Der Titel Paper Shelter symbolisiert den fragilen Schutz, den diese Jugendlichen inmitten von Unsicherheit und Verlust aufbauen – sei es durch bürokratische Dokumente oder persönliche Erinnerungen. Araslanova hält mit ihren Fotografien die unsichtbaren Momente des Erwachsenwerdens im Exil fest und schafft so eine eindringliche visuelle Erzählung über Identität und Heimatlosigkeit.

Begleitprogramm mit Austausch und Reflexion

Neben der Ausstellung findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Zur Eröffnung am 27. Februar gibt es eine Vernissage, gefolgt von einem Charity-Event Coffee & Care am 28. Februar. Am 2. März spricht Alina Araslanova bei einem Artist Talk über ihr Projekt und präsentiert das begleitende Buch. Darüber hinaus werden Workshops für Jugendliche und Seminare für Eltern angeboten.

Die Ausstellung ist bis zum 16. März in der Galerie LIK in der Spittelberggasse 9, 1070 Wien, zu sehen. Weitere Informationen unter http://galerie-lik.com