Anmeldestart für Herbstferiencamps

Auch heuer bietet die Stadt Wien in Kooperation mit der Bildung im Mittelpunkt GmbH wieder qualitativ hochwertige Betreuung in den Herbstferien im Rahmen der Wiener Herbst Camps an. Heute startet die Anmeldung für schulpflichtigen Wiener Kinder aus öffentlichen, ganztägig geführten Volksschulen (GTVS/OVS), für Kinder mit Behinderung und für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Ab dem 29. September 2022 können Kinder von 6 bis 10 Jahren aus allen Wiener Schulen zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Plätze buchen.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Auch in den Herbstferien bieten wir als Stadt ein gutes und leistbares Betreuungsangebot für Wiener Familien an. Bei Spiel und Spaß finden Kinder und Jugendliche eine qualitativ hochwertige Betreuung vor.“

Individuelles Angebot

Das Angebot richtet sich nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Es gibt außerdem spezifische Angebote für Kinder mit Behinderung. An insgesamt 30 Schulstandorten in Wien können Kinder und Jugendliche in der Zeit von 27. Oktober bis 02. November 2021 ganztägig betreut werden.

Die Kosten pro Kind betragen 40 Euro für vier Tage inklusive Mittagessen und Jause. Für das zweite und dritte Geschwisterkind werden jeweils 20 Euro verrechnet. Ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Ebenso können Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung das Angebot kostenlos nützen.

Anmeldung unter: https://www.ferieninwien.at/wiener-herbst-camps