Aktionswoche: Aus dem Landtmann wurde die Stadtfrau

Zum Weltfrauentag macht eine der bekanntesten Kaffeehaus-Institutionen Wiens mit einer einzigartigen Aktion auf sich aufmerksam: Das Café Landtmann heißt ab sofort bis zum Weltfrauentag „Café Stadtfrau“.

Mit dieser Aktion schreibt die berühmte Cafetier-Familie Familie Querfeld nicht nur Geschichte. Mit der Umbenennung ihres Café Landtmann in “Café Stadtfrau” setzt sie auch ein deutliches Zeichen.

“Unser Kaffeehaus war schon immer ein Ort des Austauschs und der Inspiration – mit dieser Aktion wollen wir die Rolle und die Leistungen der Frauen in der Gastronomie sichtbar machen und Frauen dazu ermutigen, sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen”, sagt Irmgard Querfeld, Geschäftsführerin der Querfeld-Betriebe.

Ein besonderer Raum für Frauen

Am Internationalen Frauentag am 8. März bietet das Café Stadtfrau allen Frauen eine besondere Atmosphäre für Austausch und Vernetzung. Der Große Saal und der Damensalon sind von 9 bis 11 Uhr exklusiv für Frauen reserviert – zum gemeinsamen Frühstücken, Plaudern und Genießen.

Ein weiteres Highlight ist die Diskussionsrunde zur Brustkrebsfrüherkennung mit Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, moderiert von Uschi Pöttler-Fellner.

Zusätzlich unterstützt das Café Landtmann die Aktion Pink Ribbon der Österreichischen Krebshilfe: Am 8. März wird für jeden verkauften Kaffee 1 Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet. Tischreservierungen sind nur per Mail an cafe@landtmann.at möglich.