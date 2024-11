Hilfe für Obdachlose: Gruftsackerl-Aktion bei BILLA startet!

Die Spendenaktion für obdachlose Menschen könnte einfacher nicht sein: Vom 14. bis 28. November können Kund:innen in 100 BILLA- und BILLA PLUS-Märkten in Wien für nur 10 € ein Gruftsackerl spenden.

Die Sackerl enthalten Grundnahrungsmittel und Produkte für den täglichen Bedarf und werden direkt an der Kasse bezahlt. Kein Aufwand, keine Überweisung, kein zusätzlicher Transport – die Mitarbeiter:innen sammeln die gespendeten Sackerl und übergeben sie an das Team der Caritas. Die Gruftsackerl kommen der Gruft in Mariahilf oder weiteren Obdachlosenhilfsprojekten der Caritas zugute.

Bedeutung der Aktion

„Solidarität ist eine Kraft, die man nur zusammen entfalten kann. Es freut mich deswegen sehr, dass wir die ‚Gruftsackerl‘-Aktion auch in diesem Jahr durchführen und damit zeigen können, wie wertvoll jede einzelne Spende ist“, erklärt Hamed Mohseni, BILLA Vertriebsdirektor in Wien.

Auch Caritasdirektor Klaus Schwertner betont die Bedeutung dieser Unterstützung: „Die Gruft ist für obdachlose Menschen seit über 30 Jahren ein Ort des Schutzes und der Menschlichkeit – gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit beginnt. Mit den gespendeten ‚Gruftsackerln‘ können wir warme Mahlzeiten und eine sichere Zuflucht bieten.