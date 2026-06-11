Giga-Fabrik in Liesing: Rekord-Schlag gegen Drogenmafia

Wien-Liesing – Es ist der größte Drogen-Fund in der Geschichte Österreichs! Ermittler der Wiener Polizei haben eine gigantische Drogen-Mafia zerschlagen und dabei rund EINE TONNE Cannabis im Mega-Wert von 4,5 Millionen Euro sichergestellt! Das gaben Landespolizei-Vizepräsident Dieter Csefan und Martin Roudny (Landeskriminalamt Zentrum-Ost) am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Hinter den Mauern einer angeblichen CBD-Fabrik in Liesing betrieben die Gangster eine illegale Mega-Plantage!

Der Zugriff der Ermittler erfolgte im Rahmen einer koordinierten Blitz-Razzia bereits am 9. September 2025. In der 3.200 Quadratmeter großen Halle klickten für 13 Personen die Handschellen!

Die Akte „Operation Psycho“

Der Name des geheimen Polizei-Einsatzes klingt wie aus einem Hollywood-Thriller: Operation „Psycho“! Der Name geht auf den Spitznamen eines Hauptverdächtigen zurück, der im Täterumfeld wegen seines extrem kontrollierenden Verhaltens als „Psychonaut“ berüchtigt war.

Das kriminelle Netzwerk war straff organisiert: Drei österreichische Hauptverdächtige (42, 46 und 55 Jahre alt) sollen die Produktion, die Lagerung, das Rekrutieren von Personal sowie den fetten Verkauf gemanagt haben. Einer von ihnen flüchtete, wurde in Kroatien gefasst und im Februar nach Österreich ausgeliefert. Für die Knochenarbeit in der Halle schmuggelten sie „Gärtner“ aus Serbien und Bosnien ein, die sich illegal im Land aufhielten.

Die Drogen-Fabrik der Superlative

„Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet“, erklärte Chefermittler Roudny. Die Bande hatte die bestehende Infrastruktur eines früheren, legalen CBD-Betriebs übernommen und heimlich für die illegale Produktion von THC-Zucht genutzt.

Die unfassbare Ausbeute der Ermittler bei der Razzia:

9.720 lebende Cannabis-Pflanzen

lebende Cannabis-Pflanzen Rund 300 Kilo bereits geerntetes Weed

bereits geerntetes Weed Rund 500 Kilo verkaufsfertiges Marihuana aus den Lagerräumen!

Doch das war noch nicht alles. Die Ermittler fanden bei den Bossen den puren Luxus: Neben dem Rauschgift wurden haufenweise Bargeld, Goldbarren, eine sündhaft teure Rolex-Uhr, gefälschte Ausweise und sogar eine Schusswaffe beschlagnahmt!

Polizei ermittelte seit 2024

Bereits seit dem Jahr 2024 war die Wiener Polizei der Bande im Visier. Vize-Polizeichef Csefan feiert den historischen Erfolg, warnt aber eindringlich: „Wer glaubt, dass Cannabiskriminalität ein Kavaliersdelikt ist, verkennt die Realität der organisierten Kriminalität.“

Für die Drogen-Bande und ihren „Psycho“-Boss ist das Spiel nun endgültig aus!