Mit schwarzem Humor der Hitze den Kampf ansagen

Rechtzeitig vor der nächsten Hitzewelle sorgt das Bestattungsmuseum der Bestattung Wien wieder für Aufsehen: Die neue Sommerkollektion 2026 ist da und verbindet sommerliche Alltagsgegenstände mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh und schwarzem Humor.

Ob für den Badetag, das Picknick im Park oder den Ausflug an die Donau – die außergewöhnlichen Produkte sollen nicht nur für Abkühlung, sondern auch für ein Schmunzeln sorgen.

Von der „Kühlkammer to go“ bis zur „echten Leichenblässe“

Zu den diesjährigen Highlights zählen die Picknickdecke „Finale Position“, die Kühltasche „Kühlkammer to go“ sowie der Sonnenspray „Für die echte Leichenblässe“ mit Lichtschutzfaktor 50. Ergänzt wird die Kollektion durch die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“ und das Kühltuch „Wir machen Sie kalt“.

Wegen des großen Erfolgs kehrt außerdem das Hamamtuch „Bei uns liegen Sie richtig“ aus der Sommerkollektion 2025 zurück und ist erneut erhältlich.

Humor trifft auf ein sensibles Thema

Mit der Sommerkollektion möchte das Bestattungsmuseum zeigen, dass sich Humor und Nachdenklichkeit nicht ausschließen. Sowohl hohe Temperaturen als auch die Endlichkeit des Lebens gehören zu den Themen, über die viele Menschen nur ungern sprechen. Ein augenzwinkernder Zugang könne dabei helfen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.

Erhältlich im Museum und online

Die Sommerkollektion 2026 ist direkt im Bestattungsmuseum in der Simmeringer Hauptstraße 234 in Wien-Simmering erhältlich. Geöffnet ist das Museum jeweils Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Darüber hinaus können die Produkte auch bequem über den Online-Shop des Bestattungsmuseums bestellt werden.