Beliebt über Simmering hinaus: Huma Eleven auf Erfolgskurs

Mit einem Umsatzplus und einer höheren Besucherfrequenz zog das Huma Eleven in Simmering eine erfreuliche Bilanz für 2023 – trotz herausfordernder Zeiten.

Das Huma Eleven punktete 2023 als starker Nahversorger mit hoher Anziehungskraft über das Kerneinzugsgebiet hinaus. Der attraktive Mix aus neuen Shops, Events für die ganze Familie, vielfältigem Gastroangebot und zahlreichen Serviceleistungen zog im Vorjahr 3.6 Millionen Besucherinnen und Besucher in das beliebte Einkaufscenter. Erfreulich zudem die Steigerung der Shoppartner-Umsätze um 2,9 Prozent.

Hoher Stammkundenanteil

Dass die Menschen regelmäßig und gerne ins Huma Eleven kommen, zeigt auch die aktuelle Marktforschung, die im Februar 2024 mit dem Gallup-Institut durchgeführt wurde: Zwei Drittel der Befragten besuchen einmal oder mehrmals pro Woche das Center.

Neue Shops zogen ein

Das Einkaufscenter erweiterte seinen Shopmix unter anderem mit Fielmann, BiotechUSA, Zero, Traditions-Frisör Coiffeur Bohac, Merchversum und dem „Saftladen“ und sorgte mit temporären saisonalen Pop-up Stores für noch mehr Vielfalt. Außerdem gestaltete Dem’s Gourmet seinen Sitzbereich neu und erweitert damit sein Sortiment um süße mediterrane Köstlichkeiten.

Begehrter Treffpunkt bei Events

Kunst und Kultur sowie Veranstaltungen für die ganze Familie prägten die Events im Jahr 2023 – Highlights, die den Treffpunkt-Charakter des Centers erneut unter Beweis stellten. So präsentierte man die Kunstfotoausstellung „Queer Moments in Lost Places in Simmering“. Im Juni malte der Künstler Oliver Feistmantl anlässlich des 50. Todestages von Pablo Picasso in 50 Tagen 50 von Picasso inspirierte Kunstwerke vor Publikum in der Mall. Zu Schulschluss im Sommer fand das Huma Eleven & Nothing like Austria Sommerfest mit Stars wie Kabarettist Christoph Fälbl, dem Symphonic Sound Orchester, Stella Jones, Falco Forever und vielen mehr statt. Beim Start der Vienna Classic Days im August kamen Oldtimer-Fans auf ihre Kosten.

