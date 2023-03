Bildung ist „in“ im 21. Bezirk

Daher kam es auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses zum Spatenstich für eine Bildungseinrichtung, die 1.600 Kindern Platz bietet.

Auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses Floridsdorf sind auf 10.300 Quadratmetern mehrere neue Bauten mit ­insgesamt 40 Räumen geplant. In den multifunktionellen Gebäuden an der verkehrsfreien Franklinstraße stehen den künftigen Nutzern ein 7-gruppiger Kindergarten, eine 17-klassige Ganztags-Volksschule und eine 16-klassige Ganztags-Mittelschule zur Verfügung.

Ökologisch

Daneben werden auch eine Musikschule und ein autarkes Jugendzentrum mit getrennten Eingängen an der ­Hinaysgasse sowie an der Kahlgasse gebaut. „Hier wird für rund 1.600 Kinder, aber auch für deren Eltern das beste Bildungsangebot in einem modernen, umweltschonenden Ambiente bereitgestellt“, freute sich Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr beim Spatenstich. Auch Bezirksvorsteher Georg Papai zeigte sich stolz: „Gerade in einem stark wachsenden Bezirk wie Floridsdorf ist der Ausbau von Bildungseinrichtungen enorm wichtig.“

Fertiggestellt soll das Projekt im September 2024 werden – natürlich unter ökologischen Voraussetzungen: Dafür sorgen eine eigene Photovoltaikanlage sowie Zentral-Lüftungsgeräte mit integrierter ­Wärmepumpe.