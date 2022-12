Bis zu 4.000 Euro: Ottakring lobt Kunstpreis aus

Der 16. Wiener Gemeindebezirk ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Ottakring ist ein lebendiger und bunter Bezirk, der gerade künstlerisch viel zu bieten hat. Um die Ottakringer Kunstszene zu unterstützen, lobt die Bezirksvorstehung Ottakring erstmals den Ottakringer Kunstpreis aus. Insgesamt warten 10.000 Euro die Preisträgerinnen und Preisträger.

Lustvoll-glückliches Ottakring

Bis 1. Februar sind alle Künstlerinnen und Künstler in Ottakring aufgerufen, ihr Kunstwerk einzureichen. Einreichen können alle, die im Bezirk leben oder arbeiten. Einzige Bedingung: Das Thema „Ich habe verdammte Lust, glücklich zu sein“ muss aufgegriffen werden. Der Ausspruch von Rosa Luxemburg soll gerade in unserer krisengebeutelten Zeit zeigen, wie lustvoll Ottakring ist. „Wir wollen genau diesen Grundgedanken zum zentralen Thema unseres Kunstpreises machen und in Ottakring ein starkes Lebenszeichen ganz im Zeichen der Kunst und ihrer kritischen Auseinandersetzung mit den Geschehnissen innerhalb der Gesellschaft von uns geben“, so die Bezirksvorstehung Ottakring in einer Aussendung.

Ausstellung

Eine namhafte Jury aus der Ottakringer Kulturszene wählt dabei die besten Projekte aus. Dem 1. Platz winken 4.000 Euro dem 2. Platz 2.000 Euro und Platz 3 erwarten 1.000 Euro. Weiters werden sechs Anerkennungspreise mit jeweils 500 Euro prämiert.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Preisverleihung im Frühling 2023 eine Ausstellung mit den neun Preisträgern in den SOHO-Studios eröffnet, die die prämierten Kunstwerke auch der Öffentlichkeit und den Bewohnern zugänglich machen soll.

Mehr Informationen

Die Unterlagen sind bis spätestens einschließlich 1. Februar 2023 per E-Mail an post@bv16.wien.gv.at zu übermitteln inklusive eines Lebenslaufs der Künstler mit entsprechenden Kontaktdaten. Die eingereichten Unterlagen bilden dann die Grundlage für die Beurteilung durch die Jury.

Bei Rückfragen zur Einreichung können sich interessierte jederzeit an die Vorsitzende der Kulturkommission Stefanie Lamp (0664/88461989) wenden.