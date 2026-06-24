Sommerfigur in Sicht: Gratis-Woche zum Abnehmen

Die Temperaturen steigen, die Sommergarderobe kommt zum Einsatz – und für viele Wienerinnen und Wiener wächst damit auch der Wunsch, einige überflüssige Kilos loszuwerden.

Unterstützung dabei bietet derzeit easylife mit einer besonderen Sommeraktion: Wer bis zum 31. Juli mit einer Therapie startet, erhält als Neukunde eine zusätzliche Therapiewoche kostenlos dazu.

Abnehmen ohne Hungern

Das seit mehr als zwei Jahrzehnten etablierte Abnehmkonzept setzt auf eine individuelle Stoffwechseltherapie. Ziel ist es, die Fettverbrennung wieder anzukurbeln und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Laut easylife sind dabei bis zu zwei Kleidergrößen weniger innerhalb von vier Wochen möglich.

Besonders attraktiv für viele Interessierte: Die Methode kommt ohne Hungern, Kalorienzählen oder ein verpflichtendes Sportprogramm aus. Auch auf Medikamente, Shakes oder Kapseln wird verzichtet. Stattdessen stehen persönliche Betreuung und individuelle Beratung im Mittelpunkt.

Nachhaltige Erfolge im Fokus

Wer Gewicht reduzieren möchte, kennt oft die Sorge vor dem sogenannten Jo-Jo-Effekt. Genau hier setzt das Konzept von easylife an. Die Therapie soll nicht nur kurzfristige Erfolge ermöglichen, sondern langfristig dabei helfen, das erreichte Wohlfühlgewicht zu halten.

Mehr als 30.000 dokumentierte Erfolgsgeschichten sprechen laut dem Unternehmen für die Wirksamkeit des Programms.

Unverbindlich informieren

„Viele Menschen sehen unsere Erfolgsgeschichten über Wochen oder Monate und denken sich: Eigentlich sollte ich das auch einmal angehen“, sagt Veronika Perchtold, Gründerin von easylife Österreich und langjährige Abnehmexpertin. Die aktuelle Sommeraktion könne ein guter Anlass sein, sich in einem unverbindlichen Erstgespräch über die Möglichkeiten der Stoffwechseltherapie zu informieren.

Interessierte können sich bis Ende Juli eine kostenlose Erstberatung sowie eine zusätzliche Therapiewoche sichern.

Drei Standorte im Raum Wien

easylife ist in der Bundeshauptstadt und Umgebung an mehreren Standorten vertreten:

easylife Wien Nord

Lieblgasse 3, 1220 Wien

Tel.: 01/256 16 66 easylife Wien Zentrum

Schottenring 35, 1010 Wien

Tel.: 01/503 13 71 easylife Wien Süd

Campus 21, Europaring F13, 2345 Brunn am Gebirge

Tel.: 02236/379999

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter www.easylife.at.