Süßer Sommer-Auftakt mit Wachauer Marillen-Ernte

Es ist so weit: Die Wachauer Marillenernte wird im Juli mit einer Reihe von Genussfesten gefeiert, die man nicht verpassen sollte.

Im Juli feiert die Wachau die orange Frucht traditionell mit zahlreichen Veranstaltungen. Der Spitzer Marillensommer bildet am 26. Juni den Auftakt zur Marillen-Festsaison. Bis 26. Juli feiern die Spitzer mit der „Donau Lounge“ an der Donaulände, jeweils Freitag bis Sonntag, die Marille.

In Krems steht die Altstadt beim traditionellen Fest „Alles Marille“ von 9. bis 26. Juli im Zeichen der süßen Frucht. Entlang der 700 Meter langen Fußgängerzone erwarten die Besucher an den drei Wochenenden nicht nur kulinarische Highlights, wie etwa der samstägliche Anschnitt des längsten Marillenkuchens, Live-Musik oder spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher runden das Programm ab.

Den krönenden Abschluss der Marillensaison bildet der Marillenkirtag in Spitz von 17. bis 19. Juli. Neben Musik und Unterhaltung steht natürlich die Marille in ihrer Vielfalt im Vordergrund. So können wieder Marillenknödel beim legendären Marillenknödel-Automaten erstanden oder die Marille in veredelter Form verkostet werden.

Alle Informationen rund um die Wachauer Marille, inklusive Live Webcam zum Reifestatus finden sich unter www.marillenernte.com.