Alte Parkscheine? Jetzt werden sie zu Guthaben!

Seit wenigen Tagen ist es möglich, die alten Parkscheine in digitales Guthaben umzuwandeln. EasyPark macht’s möglich.

Ein zweites Leben

­Papier-Parkscheine, die vor der letzten Anpassung der Parkgebühren gekauft wurden, verlieren mit 30. Juni ihre Gültigkeit und können nicht mehr genutzt werden. Dazu zählen alle Vorlagen, die vor dem 1. Jänner 2026 zu den alten ­Tarifen (2,60 € pro Stunde) ausgestellt wurden.

Spezieller Termin

Nun kommt EasyPark ins Spiel – genau am Stichtag. Am 30. Juni zwischen 12 und 18 Uhr erhalten Autofahrer beim ­EasyPark-Upcycling-Café im Austausch gegen ihre alten ­Papier-Parkscheine ein kostenloses digitales Guthaben für die EasyPark-App. Einfach vor das ­MuseumsQuartier in die Nähe des U2-Ausgangs Mariahilfer Straße kommen – unabhängig davon, ob man die App schon nützt oder nicht.

„EasyPark steht für unschlagbaren Service und Komfort. Das bringen wir mit dem Upcycling-Café zum Ausdruck, weil wir den Autofahrerinnen und Autofahrern mit unserer App die Sorge abnehmen, versehentlich einen falschen oder alten Parkschein zu verwenden.“

…betont dazu EasyPark-Österreich-Geschäftsführer Markus Heingärtner.

„Noch dazu bietet die App den Vorteil, dass man sie nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich und in mehr als 4.000 europäischen Städten verwenden kann.“

Zudem wird versichert, dass ­nach dem Upcycling-Café die ungenutzten, verfallenen Papier-Parkscheine ressourcen­schonend recycelt werden.