Planquadrat: 80 Anzeigen & 14 Kennzeichen-Abnahmen

Diesmal war die Innenstadt der Schauplatz der Blaulicht-Kontrollen. An mehreren Stellen wurden Raser aufgehalten, es hagelt Anzeigen.

Die Polizei hat am Wochenende (Samstag, 6. Juni) gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen, mehreren Magistratsabteilungen und dem Arbeitsmarktservice (AMS) erneut eine groß angelegte Schwerpunktaktion gegen Poser, Raser und undisziplinierte Lenker in der Innenstadt durchgeführt. Es handelt sich um die dritte derartige Kontrollaktion innerhalb weniger Wochen.

Ein voller “Erfolg”

Mit Folgen für einige Lenker. Die Bilanz des Einsatzes: Insgesamt wurden 80 Anzeigen erstattet und 43 Strafzettel ausgestellt. Zehn Autos wurden der Landesfahrzeug-Prüfstelle vorgeführt, die 35 schwere technische Mängel feststellte. Zudem nahmen die Beamten 14 Kennzeichen vorläufig ab. Vier Lenker erhielten von Schnellrichtern Geldstrafen in der Gesamthöhe von 750 Euro.

Kontrollen begrüßt

Bezirksvorsteher Markus Figl begrüßt die Fortsetzung der Kontrollen: „Die Lebensqualität in der Inneren Stadt darf nicht durch rücksichtsloses Verhalten beeinträchtigt werden. Gerade nächtliche Lärmbelästigungen durch Poserfahrzeuge sorgen immer wieder für Beschwerden.” Das sieht auch Einsatzleiter Walter Hillerer so: „Die Wienerinnen und Wiener haben Anspruch auf Sicherheit und Ruhe, daher werden diese Schwerpunktaktionen im gesamten Stadtgebiet fortgesetzt.”