Waldquelle löscht am Donauinselfest den Durst

Beim Donauinselfest gibt es heuer einen neuen offiziellen Mineralwasserpartner: Waldquelle versorgt Besucherinnen und Besucher, Künstler sowie Mitarbeiter während des Festivals mit Mineralwasser aus Österreich.

Das Donauinselfest zählt zu den größten Open-Air-Veranstaltungen Europas und lockt jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Donauinsel. Gerade an heißen Sommertagen spielt ausreichendes Trinken eine wichtige Rolle. Dafür sorgt heuer die Mineralwassermarke Waldquelle mit den Sorten Spritzig, Still sowie Birne & Holunder.

Zwei österreichische Marken ziehen an einem Strang

Mit der Partnerschaft treffen zwei österreichische Marken aufeinander, die Regionalität, Qualität und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Neben der Versorgung mit Getränken ist Waldquelle auch mit verschiedenen Aktionen auf dem Festivalgelände vertreten.

„Wir freuen uns sehr, Waldquelle als offiziellen Mineralwasserpartner des Wiener Donauinselfestes begrüßen zu dürfen. Die Marke steht für österreichische Qualität und passt perfekt zu den Werten und zur Atmosphäre unseres Festivals.“

…sagt Josef Wiedenhofer, Geschäftsführer von Pro Event und Projektleiter des Donauinselfestes.

Auch bei Waldquelle freut man sich über die Zusammenarbeit.

„Das Donauinselfest verbindet Menschen, schafft besondere Momente und steht für ein positives Miteinander. Werte, die auch für Waldquelle wichtig sind. Umso mehr freuen wir uns, Teil dieses einzigartigen Events zu sein.“

…erklärt Pierre Jantzer, Marketingleiter von Waldquelle Mineralwasser.

Festivalbesucher dürfen sich somit nicht nur auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm, sondern auch auf ausreichend Erfrischung mit österreichischem Mineralwasser freuen.