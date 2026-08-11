Marco Winkler löst Peter Pelz als NEOS-Bezirksrat ab

Wechsel im Hietzinger Bezirksparlament. In der Fraktion der NEOS Hietzing zieht sich der langjährige Bezirksrat Peter Pelz zurück, Marco Winkler folgt nach.

Nach fast sechs Jahren als NEOS Bezirksrat in Hietzing hat Peter Pelz sein Mandat zurückgelegt, um sich mit vollem Fokus seinem Beruf widmen zu können. Seiner Liebe zu Hietzing und der Politik wird dies jedoch keinen Abbruch tun und er wird den Hietzinger NEOS nach wie vor mit Rat zur Seite stehen.

„Mein Brotberuf braucht derzeit deutlich mehr Aufmerksamkeit – und zugleich fehlt mir im Moment die Energie, mich in der Bezirkspolitik so einzubringen, wie ich es von mir selbst erwarte und wie es diese Aufgabe verdient. Mein Herz schlägt weiterhin für Hietzing – besonders für Stadtplanung, Verkehr, Grünraum und eine lebenswerte Entwicklung unseres Bezirks“, so der ehemalige Bezirksrat.

Marco Winkler übernimmt

Seinen Platz in der Bezirksvertretung nimmt seit August Marco Winkler ein. Der 31-Jährige stammt ursprünglich aus Kärnten, wohnt aber bereits seit 12 Jahren in Wien. Besonders am Herzen liegt ihm eine wohnortnahe und niederschwellige Gesundheitsversorgung sowie der Ausbau der Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen. Auch die Mobilität in Form eines gut ausgebauten Öffi-Netzes mit attraktiven Verbindungen und verlässlichen Intervallen sind ihm ein großes Anliegen. Für diese und weitere Themen wird er sich künftig in der Bezirksvertretung stark machen.

„Politik hat mich schon immer interessiert. Letztes Jahr habe ich dann beschlossen, dass ich nicht länger nörgelnd auf der Seitenlinie stehen, sondern aktiv etwas verändern möchte. Ich bedanke mich über das Vertrauen und die Möglichkeit und freue mich sehr diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen. Durch meinen Job als Fachreferent im NEOS Rathausklub in Wien habe ich auch bereits einiges an Erfahrung gesammelt, die ich künftig auch in der Hietzinger Bezirksvertretung einbringen werde“, so der neue Bezirksrat.

Seine Freizeit verbringt der Hobbysportler gerne im Hörndlwald, um bei einer Laufrunde oder einem entspannten Spaziergang die Hietzinger Natur zu genießen und den Kopf freizubekommen.

„Den Bezirksratswechsel sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen wollen wir Peter für seinen unermüdlichen Einsatz und sein jahrelanges Engagement danken und ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute wünschen. Ohne Peter wären NEOS Hietzing nicht da, wo wir heute sind. Auf der anderen Seite freuen wir uns, mit Marco Winkler eine großartige und kompetente Ergänzung für unser Team gefunden zu haben. Wir NEOS in Hietzing freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Arbeit“, meint Katharina Kainz, Klubvorsitzende der NEOS in Hietzing.