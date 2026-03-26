Dabei gibt es eine charmante Parallele: Der Name „Cosmo Shot“ erinnert nicht nur an den österreichischen ESC-Act Cosmó, sondern auch an dessen Heimatbundesland. Ein Zufall, der aktuell perfekt in die Zeit passt und die Verbindung von Musik, Stimmung und Genuss unterstreicht.

Galaktischer Geschmack aus dem Südburgenland

Hergestellt wird der Cosmo Shot von Austrian Brands im südlichen Burgenland. Geschmacklich setzt der Likör auf eine fruchtige Kombination aus Maracuja und einem spritzigen Zitronenkick. Serviert wird er klassisch eiskalt als Shot, macht aber auch in Mixgetränken eine gute Figur.

Die Rezeptur wurde über mehrere Monate entwickelt und bereits 2025 auf Festivals erfolgreich getestet – unter anderem beim Frequency. Mit einem Alkoholgehalt von 17 Prozent richtet sich der Drink bewusst an ein Publikum, das es fruchtig und vergleichsweise leicht mag. Der Name ist dabei Programm: „Cosmo Shot“ steht für galaktisch gute Stimmung auf der Tanzfläche.

Von der Festivalbühne in die Clubs

Nach ersten Erfolgen in der Event- und Festivalszene will Austrian Brands nun verstärkt in Bars, Clubs und bei privaten Partys präsent sein. Die aktuelle Kampagne steht ganz im Zeichen des Tanzens – passend zur ESC-Saison.

„Der Erfolg in der Event- und Festivalszene hat uns gezeigt, dass der Markt offen für fruchtige Shots mit eigenem Charakter ist. Die ESC-Zeit bietet eine ideale Gelegenheit, den Cosmo Shot noch stärker mit ausgelassener Stimmung zu verbinden.“

erklärt Selina Siebenhandl, Produktverantwortliche bei Austrian Brands.

Auch online erhältlich

Erhältlich ist der Cosmo Shot im österreichischen Lebensmittel- und Getränkefachhandel. Neu ist der eigene Webshop, über den der Likör nun ebenfalls bestellt werden kann. Angeboten wird er sowohl in der klassischen 0,7-Liter-Flasche als auch in praktischen 0,02-Liter-Shots im 12er-Tray.

Cosmo Shot

Geschmack: Maracuja-Zitrone

Alkoholgehalt: 17 % vol.

Gebinde: 0,7-Liter-Flasche sowie 12 × 0,02-Liter-Shots

Erhältlich: im österreichischen Lebensmittelhandel, im Getränkefachhandel sowie im Webshop