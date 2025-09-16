Das Besondere daran: Die gesamte Produktlinie wird im 3. Bezirk in Erdberg hergestellt. Damit stärkt Henkel nicht nur den Produktionsstandort Wien, sondern setzt auch ein klares Zeichen für Qualität „Made in Vienna“.

Premium-Wäscheduft in drei luxuriösen Varianten

Mit den Silan Selection Floral Essences bringt Henkel erstmals ein flüssiges Wäscheparfum auf den österreichischen Markt. Dank einer vierfach höheren Parfumkonzentration im Vergleich zu herkömmlichen Weichspülern sorgt die neue Serie für ein besonders intensives und langanhaltendes Dufterlebnis.

Kreiert von französischen Parfumeuren, stehen drei edle Duftvarianten zur Auswahl:

Diamond Orchid – ein intensiver, blumiger Duft mit Ylang-Ylang, Orchidee, Jasmin und warmen Hölzern

– ein intensiver, blumiger Duft mit Ylang-Ylang, Orchidee, Jasmin und warmen Hölzern Cherry Blossom – zart und frisch mit Sakura-Blüten und fruchtiger Leichtigkeit

– zart und frisch mit Sakura-Blüten und fruchtiger Leichtigkeit Blue Jasmine – feminin und elegant mit Jasmin, Osmanthus, Vanille und Moschus

Nachhaltigkeit trifft auf elegantes Design

Neben dem Duft überzeugt auch das Konzept hinter dem Produkt: Die Wäscheparfums sind frei von Mikroplastik und Silikonen, basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen und werden in 100 Prozent recycelbaren Flaschen aus rPET abgefüllt.

Das hochwertige Flaschendesign unterstreicht den Premium-Anspruch und macht die Produkte auch optisch zu einem Hingucker im Badezimmer.

Für alle, die Wäschepflege neu denken

Silan Selection Floral Essences richtet sich an eine Generation, die Wäschepflege nicht nur als Pflichtaufgabe, sondern auch als Lifestyle versteht. Vor allem Gen Z und Millennials schätzen Premiumprodukte, die Innovation, Nachhaltigkeit und Emotion verbinden.

Begleitet wird der Produkt-Launch von einer breit angelegten 360°-Kampagne, inklusive TV-Spots, Social-Media-Content auf TikTok, Instagram und YouTube sowie einem Werbedreh an einem der prestigeträchtigsten Orte Wiens – der Hofburg.

Ab sofort im Handel

Die Silan Selection Floral Essences sind ab sofort in Österreich im Handel erhältlich – zum unverbindlichen Verkaufspreis von 4,99 Euro pro Flasche*.

*Die Preisgestaltung obliegt allein dem Handel.