Kinder- und Jugendparlament trifft auf Stadtpolitiker

Diese Woche versammelten sich das Kinder- und Jugendparlament im Rathaus, um gemeinsam mit Stadtpolitikerinnen die Kinder- und Jugendstrategie 2025-2030 mitzugestalten.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr eröffnete die Veranstaltung mit einer inspirierenden Rede: „Eure Ideen sind entscheidend! Ihr seid die Architekt*innen dieser Stadt und gestaltet die Zukunft, in der eure Visionen gehört werden“, betonte er. Diese Ideen werden direkten Einfluss auf die neue Kinder- und Jugendstrategie der Stadt haben.

Interaktive Diskussionen und wichtige Themen für die Jugend

Die Veranstaltung bot den jungen Menschen eine wertvolle Gelegenheit, aktiv an der politischen Gestaltung ihrer Stadt teilzunehmen. In interaktiven Gruppen bereiteten sich die Jugendlichen auf die Gespräche mit den Politiker*innen vor. Ein zentrales Anliegen war die Verbesserung der psychosozialen Versorgung. Insbesondere der Zugang zu psychischer Unterstützung und die Schaffung sicherer Räume für Jugendliche. Ein weiteres Thema war die Förderung der Chancengleichheit durch bessere Bildungsmöglichkeiten und eine stärkere Einbindung der Jugendlichen in politische Entscheidungsprozesse.

Politiker*innen loben das Engagement der Jugendlichen

Verschiedene Stadtpolitiker*innen lobten die Initiative. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonte: „Es ist beeindruckend, wie ernst die Jugendlichen komplexe Themen wie die psychosoziale Versorgung nehmen.“ Auch Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Katrin Gaál unterstrich die Bedeutung der Plattform für die Gleichberechtigung der Mädchen in Wien.

Ausblick auf die nächste Etappe der Kinder- und Jugendstrategie

Am 10. April 2025 werden die gesammelten Themen offiziell an die Stadtregierung übergeben, was einen weiteren Schritt hin zu einer kinder- und jugendfreundlicheren Stadt markiert. Der Prozess wird von der Koordinationsstelle Junges Wien begleitet.