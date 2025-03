Fünftes Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet

Ab sofort bietet das fünfte kinder- und jugendpsychiatrische Ambulatorium in Wien am Alsergrund Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Erkrankungen. Die Stadt Wien macht einen weiteren wichtigen Schritt in der flächendeckenden Versorgung und zeigt sich weiterhin entschlossen, die psychische Gesundheit von jungen Menschen zu fördern.

Das neue kinder- und jugendpsychiatrische Ambulatorium in Alsergrund ist eine bedeutende Erweiterung des Versorgungsangebots in Wien. Neben den bereits bestehenden Ambulatorien in Landstraße, Hietzing, Leopoldstadt und Floridsdorf wird nun auf 1.600 m² eine Einrichtung geschaffen, die in Zukunft bis zu 600 junge Menschen mit psychosozialen Erkrankungen ambulant und tagesklinisch behandeln kann.

„Die Stadt Wien hat sich darauf verständigt, bis spätestens 2030 insgesamt sechs Ambulatorien für junge Menschen zu errichten. Mit dem fünften Ambulatorium sind wir damit voll im Plan“, erklärt Stadtrat Peter Hacker bei der Präsentation der neuen Einrichtung. Neben der stationären Versorgung und Angeboten wie Home-Treatment bietet die Stadt Wien nun ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten für junge Menschen.

Ziel der wohnortnahen Versorgung

Mit der neuen Einrichtung wird die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Wien weiter optimiert. In Zukunft werden in allen drei Großregionen Wiens – Nord-Ost, West und Süd – zwei kinder- und jugendpsychiatrische Ambulatorien zur Verfügung stehen. „Damit erfüllen wir das Prinzip des ‚best point of care‘, wonach wir die Angebote dorthin bringen, wo sie gebraucht werden“, so Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht und Drogenfragen der Stadt Wien.

Multiprofessionelle Teams für eine umfassende Behandlung

Das Ambulatorium am Alsergrund wird von einem multiprofessionellen Team aus Fachärztinnen, Pflegepersonal, Sozialarbeiterinnen und Therapeut*innen verschiedener Richtungen, wie Ergotherapie, Physiotherapie und Musiktherapie, betreut. Dr.in Katrin Skala, Leiterin des Ambulatoriums, erklärt: „Mit der Tagesklinik, die an das Ambulatorium angeschlossen ist, bieten wir auch psychiatrische Diagnostik, Psychoedukation und die Förderung sozialer Kompetenzen. Nicht immer sind kurzfristige Stimmungsschwankungen, gerade bei jungen Menschen, ein Anzeichen für eine psychosoziale Erkrankung, aber eine Abklärung ist auf jeden Fall immer sinnvoll.“

Stärkung der Übergänge ins Erwachsenenalter

Ein besonderer Fokus wird auf den Übergang von Jugendlichen ins Erwachsenenalter gelegt. Der Chefarzt der Psychosozialen Dienste betont: „Gerade der Übergang von Jugend- zum Erwachsenenalter stellt oftmals eine besondere Herausforderung dar. Mit der ambulanten sozialpsychiatrischen Transition wird jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren eine engmaschige Betreuung geboten, um Stabilität und Eigenverantwortung zu stärken.“

Kinder- und Jugendpsychiatrisches Ambulatorium Alsergrund (KJPA 9)

Nordberggasse 5/Top 44

1090 Wien

Für Terminvereinbarungen oder eine Vorabklärung können sich Interessierte an den First Level Support wenden. Dieser ist erreichbar unter: