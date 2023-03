Das war der Österreichische Vorlesetag 2023

Die Vorteile des Lesens liegen auf der Hand: Es steigert die Kreativität und regt die Fantasie an, ist eine willkommene Abwechslung im Alltag und senkt erwiesenermaßen das Stressniveau. Um auf die Bedeutung der wichtigen Kulturerrungenschaft – das Lesen – aufmerksam zu machen, fand heuer zum bereits sechsten Mal der Österreichische Vorlesetag statt.

Im ganzen Land, lasen Menschen Groß und Klein vor. In Kindergärten, Schulen, Büchereien und sogar am Beckenrand, fanden spannende Lese-Stunden statt. Dabei ließ es sich auch Politik und Prominenz nicht nehmen, ein Zeichen für das Lesen in Österreich zu setzen.

Rathaus

(C) Sandra Oblak: Die Sage des Basilisken ist die Lieblingssage von Bürgermeister Michael Ludwig.

Bürgermeister Michael Ludwig las den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Judenplatz der Erzdiözese Wien im Wiener Rathaus die Sage vom Wiener Basilisken vor. Schon seit seiner Kindheit, sei dies seine Lieblingssage, wie der Wiener Stadtchef wissen lies. Nach der Lesung gab es eine kurze Führung durch das Rathaus. Alt-Bürgermeister Michael Häupl besuchte die Volksschule Brüßlgasse in Ottakring wo er den Schülerinnen und Schülern vorlas.

Cafés und Beckenrand

(C) Sandra Oblak: Michael Schottenberg nach die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in ferne Länder.

Der Schauspieler, Autor und Vize-Dancing Star 2019 rezitierte in den „Lesungen am Beckenrand“ aus seinen Reisebüchern in der Therme Wien. Auch in Wiener Kaffeehäusern, seit jeher ein Ort der Literatur, wurde vorgelesen: So unterhielten die Kellnerinnen und Kellner im Kleinen Café am Franziskaner Platz und im Kaffee Alt Wien ihre Gäste mit Lesungen.

Dass das Vorlesen keine Altersgrenzen kennt bewiesen etwa Rudi Dolezal, Martina Rupp und Michael Schottenberg im D’Landsknecht am Alsergrund. Dort lud der PensionistInnenverband Wien zur PVÖ-Wien-Matinée ein. Auch in den PensionistInnenklubs der Stadt Wien wurde gelesen: Barbara Stöckl, Candy Licious oder Sylvia Graf-Borgstädt hielten Lesungen ab.

(C) Sebastian Siegel: Kaiser Wiesn-Boss Johann Pittermann las aus „Das kleine Ich bin Ich“ in Kaiseruniform im Kindergarten Nikolaistiftung vor.

Österreich

Auch in den Bundesländern wurde der Österreichische Vorlesetag gebührend gefeiert: So hat ein Gymnasium in Waidhofen an der Thaya einen Flashmob in der Schule organisiert, wobei SchülerInnen anderen SchülerInnen vorlasen. Der Kreatvität waren keine Grenzen gesetzt: der Hairstylist Danny Beuerbach war mit seinem Pop-up-Friseursalon in der Bibliothek Mauthausen zu Gast. „Book a look and read my book“ – mit dieser Aktion animierte er Kinder zu ihm zu kommen und sich die Haare schneiden zu lassen. Aber nur so lange, das jeweilige Kind gelesen hat.

(C) Schedl Ludwig: Daniel Glattauer gab in der Thalia-Filiale auf der Mariahilfer Straße Auszüge aus seinem neuen Roman „Die spürst du nicht“ zum Besten.

Prominente Lesungen zum Nachschauen

Bis Mai 2023 können auf dem YouTube-Channel der Aktion Vorlesungen von prominenten Vorleserinnen und Vorlesern nachgesehen werden. Dabei sind unter anderem Bundesminister Martin Polaschek, Bundesminister Martin Kocher, Psychoanalytikerin Erika Freeman, Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer, Vizebürgermeister von Wien Christoph Wiederkehr, Schauspieler und Autor Max von Thun oder Autorin Natascha Kampusch.

Mehr Informationen: https://vorlesetag.eu/