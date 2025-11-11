Wenn David Garrett auftritt, wird Musik zum Erlebnis. Im Sommer 2026 gastiert der Ausnahmegeiger mit seiner Band auf der Seebühne Mörbisch – und das einzig in Österreich! Am 19. August 2026 wird das Open-Air-Paradies am Neusiedler See zur Bühne für eine spektakuläre Show im Rahmen seiner neuen Tour.

Von Klassik bis Crossover: Garretts Erfolgsgeschichte

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert David Garrett mit seiner Virtuosität auf der Violine. Ob Klassik oder Rock, ob große Konzerthäuser oder Arenen – der deutsch-amerikanische Künstler sprengt mit seiner Musik die Grenzen zwischen E- und U-Musik. Mit 17 Alben, 14 Platin- und 32 Gold-Auszeichnungen, über 5 Millionen verkauften CDs und sagenhaften 5,6 Milliarden Streams zählt Garrett zu den erfolgreichsten Solokünstlern weltweit.

Seine außergewöhnliche Karriere führte ihn zu mehr als 1.600 Live-Auftritten vor über vier Millionen Fans – von Wien bis New York, von Tokio bis Los Angeles.

„Millennium Symphony“ – Hits neu interpretiert

Mit seinem aktuellen Projekt „Millennium Symphony“ geht David Garrett einen Schritt weiter: Er interpretiert die größten Popsongs der letzten 25 Jahre auf völlig neue Weise. Songs von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, Beyoncé, The Weeknd, Avicii oder Harry Styles verwandelt er in orchestrale Klangwelten – meisterhaft arrangiert und mit emotionaler Wucht.

Garrett selbst nennt das Album seine persönliche „Crossover-Evolution“. Die Live-Show verspricht, diese Verschmelzung von Pop, Rock und Klassik zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis zu machen.

Ticket-Vorverkauf startet im November

Das Konzert in Mörbisch ist der einzige Österreich-Termin der Tour 2026 – ein Pflichttermin für alle Fans!