Der Sperren-Sommer auf der S-Bahn-Stammstrecke

Während der Sommerferien ist erneut eine Sperre der S-Bahn Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf erforderlich.

Mit dem S-Bahn Wien Upgrade machen die ÖBB die Wiener Stammstrecke fit für die Zukunft. Für die nächsten Baumaßnahmen und Inbetriebnahmeschritte ist während der Sommerferien erneut eine Sperre zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf erforderlich.

Umfassende Ersatzmaßnahmen sorgen dafür, dass Fahrgäste in den Sommermonaten zuverlässig unterwegs sind. Neben dem bewährten 2-Buslinien-Konzept zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf gibt es heuer einen zusätzlichen Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien Meidling und der U-Bahn-Station Längenfeldgasse.

Schienenersatzverkehr während Sommersperre

Um die finalen Arbeitsschritte im Norden der Wiener Stammstrecke umzusetzen, ist in den Sommerferien von 4. Juli bis 6. September 2026 wie in den zwei Jahren zuvor die Sperre des Abschnitts Wien Praterstern – Wien Floridsdorf notwendig. Der Fokus liegt dabei auf der Inbetriebnahme des digitalen Zugsicherungssystems ETCS.

Auch heuer wird als Schienenersatzverkehr das bewährte 2-Buslinien-Konzept angeboten: Der gelbe Direktbus pendelt ohne Zwischenhalt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf, die blaue Linie fährt als Schienenersatzverkehr (SEV) auch die Haltestellen Wien Traisengasse und Wien Handelskai an.

Neu in diesem Sommer ist ein Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien Meidling und der U-Bahn-Station Längenfeldgasse, um im Süden eine zusätzliche leistungsfähige Anbindung an die U4 anzubieten. Der Shuttle wird auch während der Hauptsperre der Stammstrecke ab September 2026 zur Entlastung der U6 beitragen.

Sperren nördlich von Wien

Um im Nordabschnitt bereits das digitale Zugsicherungssystem ETCS Level 2 in Betrieb nehmen zu können, sind von 10. August bis 6. September nördlich von Wien zusätzliche Sperren auf folgenden Abschnitten notwendig.

Nordwestbahn: Wien Praterstern – Jedlersdorf (S3/S4) / Korneuburg (REX3)

Laaer Ostbahn: Wien Praterstern – Gerasdorf (S2) / Wolkersdorf (REX2)

Nordbahn: Wien Praterstern – Wien Süßenbrunn (S1)

Die REX-Züge beginnen bzw. enden bereits in Korneuburg sowie in Wolkersdorf. Auf der Nordbahn werden Züge der Linie REX1 über Wien Stadlau und Wien Simmering Richtung Wien Hauptbahnhof umgeleitet.

Auch bei der S80 gibt es eine Teilsperre in den Sommermonaten. Die S80 ist von 4. Juli bis 6. September 2026 nur im Abschnitt zwischen Wien Aspern Nord und Wien Hauptbahnhof unterwegs. Ab 7. September fährt sie von Wien Aspern Nord bis Wien Meidling. Ein Schienenersatzverkehr von Wien Meidling bis Wien Hütteldorf wird eingerichtet.

Alle Informationen dazu gibt es hier.

Anreise zum Donauinselfest

Durch die Verschiebung des Donauinselfestes auf 3.-5. Juli kommt es heuer zu Überschneidungen mit der Stammstrecken-Sperre. Bis Samstag, 4. Juli, um 2:00 Uhr in der Früh verkehren die S-Bahnen noch im gewohnten Takt. Ab Samstag fährt die S45 in kürzeren Intervallen.

Die Wiener Linien verdichten an allen Abenden die Intervalle der U1, U6, der Straßenbahnlinien 25, 26, 27 und 31 sowie den Bussen 11A und 29A. Die blaue SEV-Linie fährt zudem rund um die Uhr zwischen den Haltestellen Floridsdorf – Handelskai – Traisengasse – Praterstern.

Alle Details zu den Sperrenphasen und Ersatzmaßnahmen finden sich auf www.oebb.at/stammstreckensperren.