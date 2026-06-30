Netzwerken: Zusammen besser in Richtung Zukunft

Ein hochkarätiger Abend im „Jaz in the City“ in Mariahilf. Trafen sich doch im „Mariatrink“, der Rooftopbar des stylischen Hotels Unternehmer, Wirtschaftstreibende, Bezirkspolitik, WKW und das Echo-Medienhaus zum interessanten Netzwerken.

An einem der heißesten Tage des bisherigen Jahres luden die Wirtschaftskammer Wien und das Echo-Medienhaus unter dem Motto „get2gether Mariahilfer Wirtschaftsszene“ in eine der am besten gekühlten und wohl coolsten Locations im 6. Bezirk. Hoch über den Dächern Mariahilfs mit Ausblick über ganz Wien liegt „Mariatrink“, die exklusive Rooftopbar des Hotels Jaz in the City und rund 60 Unternehmer aus dem 6. Bezirk folgten der Einladung.

Vernetzung bringt’s

Verena Haller, WK Wien-Bezirksobfrau für Mariahilf, betonte die Wichtigkeit solcher Treffen. „Dieses Netzwerktreffen zeigt, wie eng die Wirtschaft und die Unternehmer in Mariahilf zusammenarbeiten. Und ich freue mich sie alle hier begrüßen zu dürfen.“

Christian Pöttler, Chef des Echo Medienhauses und Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatt wies darauf hin, dass der Firmensitz seit nunmehr 5 Jahren im 6. Bezirk liegt und „wir uns in Mariahilf sehr wohl fühlen.“

Humorvoll wies Pöttler darauf hin, welch wichtigen Beitrag das Echo Medienhaus zum Netzwerk beitragen kann. „Wir sind verantwortlich für zwei wichtige Dinge: Zum einen für das Essen heute Abend – unsere Tochterfirma Freiner Fisch liefert den Bio-Fisch der gleich serviert wird.“ Dann wurde er ernster: „Was wir zu ihrem Erfolg beitragen können, das machen wir gerne – und haben jede Möglichkeit im Wiener Bezirksblatt dafür. Man muss sie nur nützen.“ Ein Angebot, das auf reges Interesse stieß und im Laufe des Abends viele Gäste in persönlichen Gesprächen mit Verlagsleiterin Karin Stepanek vertieften.

Eng geknüpfte Kontakte

Ihre Unterstützung für die Wirtschaft in Mariahilf unterstrich Bezirksvorsteherin Julia Lessacher mit ihrer Anwesenheit und ihren Grußworten: „Ich danke ihnen allen, dass sie trotz der hohen Temperaturen den Weg zu uns gefunden haben. Ich finde es toll, dass es solche Treffen gibt um sich noch enger zu verknüpfen und die Netzwerke zu steigern. Es ist schön zu sehen, was für ein Zusammenhalt sich dabei in den letzten zwei Jahren mit der Wirtschaftskammer Wien, Stakeholdern wie dem Wiener Bezirksblatt, den Unternehmern und der Politik entwickelt hat.“

Spannende Bezirksprojekte

Die Bezirksvorsteherin nutze auch gleich die Gelegenheit um auf kommende Projekte im 6. Bezirk hinzuweisen, wie etwa die bevorstehende Behebung von Fahrbahnschäden auf der Gumpendorfer Straße, punktuelle Sommer-Baustellen oder eine neue Station für die Buslinie 57A.

Den weiteren Abend nutzen die Gäste um sich intensiv auszutauschen und keiner brachte es besser auf den Punkt als Omar Besim, der mit seinem „Knotenpunkt der Teppichwelt“, 2024 aus der Inneren Stadt in den 6. Bezirk umgezogen ist: „Ich fühle mich hier bestens aufgehoben. Ich bin begeistert von dem Zusammenhalt der Unternehmer im Bezirk und der Unterstützung, die wir uns gegenseitig leisten.“