Donauinselfest: Großer Finaltag mit Top-Acts

Mit einem abwechslungsreichen Programm verabschiedet sich das Donauinselfest 2026 am Sonntag von seinen Besucherinnen und Besuchern.

Unter dem Motto „Sommer an!“ wartet am letzten Festivaltag bei freiem Eintritt noch einmal ein Mix aus internationalen Top-Acts, heimischen Künstlern, Mitmachangeboten und einem starken Zeichen für den guten Zweck.

Internationale Stars und heimische Publikumslieblinge

Zum großen Finale stehen noch einmal zahlreiche musikalische Highlights auf den Bühnen der Donauinsel. Internationale Headliner wie Nico Santos, KAMRAD, Alle Farben und Feuerschwanz sorgen für Festivalstimmung bis zum Schluss.

Auch die heimische Musikszene ist stark vertreten: NESS, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers, Joyce Muniz und Lusterboden bringen österreichischen Sound auf die Bühnen. Gleichzeitig erhalten junge Talente eine große Bühne. Mit dabei sind unter anderem die RTIC-Gewinnerin emma sowie PÄM, Martin Schlemmer, Skofi, Kollegium Kalksburg, Everyone’s Darling und PAENDA.

Für Kabarett- und Podcast-Fans gibt es im ORF III Kulturzelt unter anderem „Die Tagespresse LIVE“ mit Fritz Jergitsch sowie den Hangweyrer & Palfrader Podcast.

Bewegung, Blaulicht und Designmarkt

Wer den Sonntag entspannt beginnen möchte, kann bei Yoga- und Yogalates-Einheiten mitmachen. Auf der Wiener Städtischen Versicherung / Sicheres Wien Insel geben außerdem die Wiener Blaulichtorganisationen spannende Einblicke in ihre Arbeit. Gezeigt werden unter anderem Rettungshunde im Einsatz, Löschübungen, Verkehrsunfallsimulationen und Vorführungen der Österreichischen Wasserrettung.

Ein besonderes Erlebnis verspricht erneut der NÖM fru fru Sky Flyer, der einen Blick über das gesamte Festivalgelände ermöglicht.

Ab 15 Uhr öffnet außerdem noch einmal der Edelstoff Pop-up-Designmarkt. Rund 25 junge Labels präsentieren dort nachhaltige Mode, Schmuck, Accessoires, Beauty-Produkte, Illustrationen und regionale Genussprodukte.

Festival zum Mitmachen

Neben den Bühnen lädt das Donauinselfest auch heuer wieder zum Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Service- und Informationsstände verteilen sich über das Gelände. Eine besondere Aktion bietet die Erste Bank: Dort können Besucherinnen und Besucher Vibrationswesten ausborgen und damit die Beats der Electronic-Music-Bühne auf ganz besondere Weise erleben.

Becherspende für die Krebshilfe

Auch soziales Engagement steht am letzten Festivaltag im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Wien unterstützt das Donauinselfest die Kampagne „Sonne ohne Reue“. Wer seinen Mehrwegbecher bei einer der drei Rückgabestellen abgibt, kann zwei Euro des Pfands direkt an die Krebshilfe spenden.

Zusätzlich wird von 11 bis 12.30 Uhr beim Arztcontainer neben der Becherrückgabe auf der Rock Insel ein kostenloser Muttermal-Check durch einen Dermatologen angeboten. Damit verbindet das Donauinselfest den Festivalausklang einmal mehr mit einem wichtigen Gesundheitsangebot.

#dif26 Acts am Festivalsonntag BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

Hidden Fates, Zascha, TAILGUNNER, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz FRIEDENSBÜHNE

Blechhütte, R1AH, Madishu, Skof, Martin Schlemmer WIEN ENERGIE / HITRADIO Ö3 FESTBÜHNE

emma (RTIC-Gewinnerin), PÄM, NESS, KAMRAD, Nico Santos ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Céleste, Annzie, Coverrun, Slashy Disco b2b It’s George, kronehit Clubland hosted by Matthias Daniel, Inaya feat. MC Flow, Fät Tony, Alle Farben, REWI FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Chris Zitta & Band, Songs of Austria, Francine Jordi, Die Lauser, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

AMORE ITALIANO – Eine italienische Spritztour, Rewind WIENER LIEDKUNST BÜHNE

vorstadtkollektiv – “Gestern klingt heut anders”, Das große Singen – Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch – Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

GLORiA, Nikkush, LaLena, Joyce Muniz YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

küks & konsorten, Flashback – The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut & Ruam FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Pauline, Ava Fina presented by VOET, INA, Alycia May, PAENDA PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE

TiJA, Küenring, JLP, Pfichttermin, Everyone’s Darling ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

„Franz Löchinger & Drumbella – das sprechende Schlagzeug”, Kinderliedermacher Bernhard Fibich ORF III KULTURZELT

Nina Hartmann, Angelika Niedetzky, Fritz Jergitsch – Die Tagespresse LIVE, Hangweyrer und Palfrader Podcast #dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsonntag BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

10:00-15:00: Beer Pong

14:30-15:30: YOGA by AuroraYoga FRIEDENSBÜHNE

15:30-16:45: Yogalates / Dance Workout WIEN ENERGIE FESTINSEL

12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt

15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

12:15-12:45: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow

13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung

13:30-14:00: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow

15:00-15:30: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

15:50-16:10: ORF Kids Spieleshow WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge

14:00-21:00: ISCHGL – YOUR RIDE

14:30-15:05: Rettungshunde

15:15-15:40: Brennen & Löschen

16:00-16:30: Verkehrsunfall

16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen

11:00-18:00: BYD Karaokebühne

11:00-18:30: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026 BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m. INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

17:00-20:00: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl ARBEITSWELTINSEL

10:00-13:15: Donauinselfest 3×3 Turnier

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.