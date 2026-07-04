Donauinselfest: Großer Finaltag mit Top-Acts

Mit einem abwechslungsreichen Programm verabschiedet sich das Donauinselfest 2026 am Sonntag von seinen Besucherinnen und Besuchern.
Unter dem Motto „Sommer an!“ wartet am letzten Festivaltag bei freiem Eintritt noch einmal ein Mix aus internationalen Top-Acts, heimischen Künstlern, Mitmachangeboten und einem starken Zeichen für den guten Zweck.
Internationale Stars und heimische Publikumslieblinge
Zum großen Finale stehen noch einmal zahlreiche musikalische Highlights auf den Bühnen der Donauinsel. Internationale Headliner wie Nico Santos, KAMRAD, Alle Farben und Feuerschwanz sorgen für Festivalstimmung bis zum Schluss.
Auch die heimische Musikszene ist stark vertreten: NESS, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers, Joyce Muniz und Lusterboden bringen österreichischen Sound auf die Bühnen. Gleichzeitig erhalten junge Talente eine große Bühne. Mit dabei sind unter anderem die RTIC-Gewinnerin emma sowie PÄM, Martin Schlemmer, Skofi, Kollegium Kalksburg, Everyone’s Darling und PAENDA.
Für Kabarett- und Podcast-Fans gibt es im ORF III Kulturzelt unter anderem „Die Tagespresse LIVE“ mit Fritz Jergitsch sowie den Hangweyrer & Palfrader Podcast.
Bewegung, Blaulicht und Designmarkt
Wer den Sonntag entspannt beginnen möchte, kann bei Yoga- und Yogalates-Einheiten mitmachen. Auf der Wiener Städtischen Versicherung / Sicheres Wien Insel geben außerdem die Wiener Blaulichtorganisationen spannende Einblicke in ihre Arbeit. Gezeigt werden unter anderem Rettungshunde im Einsatz, Löschübungen, Verkehrsunfallsimulationen und Vorführungen der Österreichischen Wasserrettung.
Ein besonderes Erlebnis verspricht erneut der NÖM fru fru Sky Flyer, der einen Blick über das gesamte Festivalgelände ermöglicht.
Ab 15 Uhr öffnet außerdem noch einmal der Edelstoff Pop-up-Designmarkt. Rund 25 junge Labels präsentieren dort nachhaltige Mode, Schmuck, Accessoires, Beauty-Produkte, Illustrationen und regionale Genussprodukte.
Festival zum Mitmachen
Neben den Bühnen lädt das Donauinselfest auch heuer wieder zum Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Service- und Informationsstände verteilen sich über das Gelände. Eine besondere Aktion bietet die Erste Bank: Dort können Besucherinnen und Besucher Vibrationswesten ausborgen und damit die Beats der Electronic-Music-Bühne auf ganz besondere Weise erleben.
Becherspende für die Krebshilfe
Auch soziales Engagement steht am letzten Festivaltag im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Wien unterstützt das Donauinselfest die Kampagne „Sonne ohne Reue“. Wer seinen Mehrwegbecher bei einer der drei Rückgabestellen abgibt, kann zwei Euro des Pfands direkt an die Krebshilfe spenden.
Zusätzlich wird von 11 bis 12.30 Uhr beim Arztcontainer neben der Becherrückgabe auf der Rock Insel ein kostenloser Muttermal-Check durch einen Dermatologen angeboten. Damit verbindet das Donauinselfest den Festivalausklang einmal mehr mit einem wichtigen Gesundheitsangebot.
Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.