22. Bezirk

Festivalfinale

Donauinselfest: Großer Finaltag mit Top-Acts

Lesezeit: 3 Min.
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Von Redaktion
Nico Santos | ©Timo Wagner
Advertorial

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Mit einem abwechslungsreichen Programm verabschiedet sich das Donauinselfest 2026 am Sonntag von seinen Besucherinnen und Besuchern.

Unter dem Motto „Sommer an!“ wartet am letzten Festivaltag bei freiem Eintritt noch einmal ein Mix aus internationalen Top-Acts, heimischen Künstlern, Mitmachangeboten und einem starken Zeichen für den guten Zweck.

Internationale Stars und heimische Publikumslieblinge

Zum großen Finale stehen noch einmal zahlreiche musikalische Highlights auf den Bühnen der Donauinsel. Internationale Headliner wie Nico Santos, KAMRAD, Alle Farben und Feuerschwanz sorgen für Festivalstimmung bis zum Schluss.

Auch die heimische Musikszene ist stark vertreten: NESS, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers, Joyce Muniz und Lusterboden bringen österreichischen Sound auf die Bühnen. Gleichzeitig erhalten junge Talente eine große Bühne. Mit dabei sind unter anderem die RTIC-Gewinnerin emma sowie PÄM, Martin Schlemmer, Skofi, Kollegium Kalksburg, Everyone’s Darling und PAENDA.

Für Kabarett- und Podcast-Fans gibt es im ORF III Kulturzelt unter anderem „Die Tagespresse LIVE“ mit Fritz Jergitsch sowie den Hangweyrer & Palfrader Podcast.

Bewegung, Blaulicht und Designmarkt

Wer den Sonntag entspannt beginnen möchte, kann bei Yoga- und Yogalates-Einheiten mitmachen. Auf der Wiener Städtischen Versicherung / Sicheres Wien Insel geben außerdem die Wiener Blaulichtorganisationen spannende Einblicke in ihre Arbeit. Gezeigt werden unter anderem Rettungshunde im Einsatz, Löschübungen, Verkehrsunfallsimulationen und Vorführungen der Österreichischen Wasserrettung.

Ein besonderes Erlebnis verspricht erneut der NÖM fru fru Sky Flyer, der einen Blick über das gesamte Festivalgelände ermöglicht.

Ab 15 Uhr öffnet außerdem noch einmal der Edelstoff Pop-up-Designmarkt. Rund 25 junge Labels präsentieren dort nachhaltige Mode, Schmuck, Accessoires, Beauty-Produkte, Illustrationen und regionale Genussprodukte.

Festival zum Mitmachen

Neben den Bühnen lädt das Donauinselfest auch heuer wieder zum Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Service- und Informationsstände verteilen sich über das Gelände. Eine besondere Aktion bietet die Erste Bank: Dort können Besucherinnen und Besucher Vibrationswesten ausborgen und damit die Beats der Electronic-Music-Bühne auf ganz besondere Weise erleben.

Becherspende für die Krebshilfe

Auch soziales Engagement steht am letzten Festivaltag im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Wien unterstützt das Donauinselfest die Kampagne „Sonne ohne Reue“. Wer seinen Mehrwegbecher bei einer der drei Rückgabestellen abgibt, kann zwei Euro des Pfands direkt an die Krebshilfe spenden.

Zusätzlich wird von 11 bis 12.30 Uhr beim Arztcontainer neben der Becherrückgabe auf der Rock Insel ein kostenloser Muttermal-Check durch einen Dermatologen angeboten. Damit verbindet das Donauinselfest den Festivalausklang einmal mehr mit einem wichtigen Gesundheitsangebot.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
Hidden Fates, Zascha, TAILGUNNER, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz

FRIEDENSBÜHNE
Blechhütte, R1AH, Madishu, Skof, Martin Schlemmer

WIEN ENERGIE / HITRADIO Ö3 FESTBÜHNE
emma (RTIC-Gewinnerin), PÄM, NESS, KAMRAD, Nico Santos

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE
Céleste, Annzie, Coverrun, Slashy Disco b2b It’s George, kronehit Clubland hosted by Matthias Daniel, Inaya feat. MC Flow, Fät Tony, Alle Farben, REWI

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
Chris Zitta & Band, Songs of Austria, Francine Jordi, Die Lauser, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
AMORE ITALIANO – Eine italienische Spritztour, Rewind

WIENER LIEDKUNST BÜHNE
vorstadtkollektiv – “Gestern klingt heut anders”, Das große Singen – Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch – Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN

FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
GLORiA, Nikkush, LaLena, Joyce Muniz

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
küks & konsorten, Flashback – The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut & Ruam

FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
Pauline, Ava Fina presented by VOET, INA, Alycia May, PAENDA

PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE
TiJA, Küenring, JLP, Pfichttermin, Everyone’s Darling

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
„Franz Löchinger & Drumbella – das sprechende Schlagzeug”, Kinderliedermacher Bernhard Fibich

ORF III KULTURZELT
Nina Hartmann, Angelika Niedetzky, Fritz Jergitsch – Die Tagespresse LIVE, Hangweyrer und Palfrader Podcast

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
10:00-15:00: Beer Pong
14:30-15:30: YOGA by AuroraYoga

FRIEDENSBÜHNE
15:30-16:45: Yogalates / Dance Workout

WIEN ENERGIE FESTINSEL
12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL
15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt
15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
12:15-12:45: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow
13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung
13:30-14:00: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow
15:00-15:30: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
15:50-16:10: ORF Kids Spieleshow

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL
12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge
14:00-21:00: ISCHGL – YOUR RIDE
14:30-15:05: Rettungshunde
15:15-15:40: Brennen & Löschen
16:00-16:30: Verkehrsunfall
16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL
10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen
11:00-18:00: BYD Karaokebühne
11:00-18:30: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL
12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
17:00-20:00: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl

ARBEITSWELTINSEL
10:00-13:15: Donauinselfest 3×3 Turnier

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.

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