Doppelt hält bald besser beim Wildgarten

Meidlings Stadtentwicklungsgebiet erhält voraussichtlich noch im Sommer eine neue 63A-Station – in der Wildgartenallee nahe der Ecke Benyastraße.

Was etwas länger währt, wird auch endlich gut, sagt frei interpretiert ein altes Sprichwort. Das trifft nicht nur auf den Wildgarten selbst zu, sondern auch auf die zukünftige, öffentliche Erreichbarkeit des Vorzeigeprojekts. Während momentan die letzten 14 Gebäude auf dem Areal am Rosenhügel errichtet werden, das zukünftig bis zu 2.300 Meidlingern einen Platz zum Leben bietet, rückt das Ziel eines Grätzels, in dem man auf das Auto verzichten kann, im wahrsten Sinne des Wortes ­weiter in greifbare Nähe.

Neue Haltestelle

(C) Schinagl: Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich über die zukünftige, bessere Verkehrsanbindung.

So schön das Leben ohne Auto im Wildgarten auch ist, die mangelnde Erreichbarkeit mit Öffis war für einige Anrainer ein kleiner Grund zur Klage. Das soll jetzt bald der Vergangenheit angehören. Voraussichtlich noch diesen Sommer wird der 63A eine weitere Haltestelle bekommen. In der Wildgartenallee, nahe der Ecke Benyastraße gelegen, verkürzt diese den Bewohnern den Weg zum Bus. „Ich bin sehr froh, dass wir nun endlich die zweite Station durchgebracht haben“, zeigt sich Bezirksvorsteher Wilfried Zankl froh über die Entscheidung und ergänzt:, „Ich habe schon immer darauf gedrängt, dass es eine bessere Verkehrs­anbindung für den Wildgarten braucht und das ist ein Schritt in die richtige Richtung!“