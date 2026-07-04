Gelbe Karriere: Dürer-Hase wandert auf Briefmarke

Anlässlich 250 Jahre Albertina hat die Post eine Sonderbriefmarke mit dem berühmten Kunstwerk herausgebracht.

Die von Regina Simon designte Briefmarke zeigt eine von Jakob Alt geschaffene Ansicht des Palais aus 1816, sie wird ergänzt durch einen stilisierten roten Dürer-Hasen von Ottmar Hörl, dem wohl berühmtesten Werk der Albertina-Sammlung.

3,50 Euro wert

Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,50 Euro (Zusatzleistung: Einschreiben) und erscheint in einer Auflage von 110.000 Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf Onlineshop Posts sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

Sonderpostamt

250 Jahre nach der Gründung der Albertina, am 4. Juli 2026, findet von 10 bis 17 Uhr am Vorplatz der Albertina ein eigenes Sonderpostamt statt. Besucher und Kunstbegeisterte können die neue Briefmarke erwerben und gleich mit dem passenden Albertina-Sonderstempel abstempeln lassen.

Lange Geschichte

Die Grafische Sammlung der Albertina geht auf Erzherzogin Marie Christine, eine Tochter Maria Theresias, und ihren Ehemann Herzog Albert von Sachsen-Teschen zurück. Beide waren ausgesprochen kunstsinnig, und die großzügige Mitgift, die Marie Christine in die Ehe brachte, ermöglichte dem Paar das systematische Sammeln von grafischen Blättern und Zeichnungen.