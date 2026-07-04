Christiane Flehberger rückt in Raiffeisen-Vorstand auf

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) hat ihr Vorstandsteam erweitert: Mit 1. Juli 2026 übernimmt Christiane Flehberger die Funktion der Vorstandsdirektorin für Privatkunden und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU). Der Aufsichtsrat bestellte die 38-Jährige für eine Funktionsperiode von fünf Jahren.

Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem Martin Hauer zum künftigen Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der RLB NÖ-Wien bestellt wurde. Sein bisheriges Vorstandsressort wird nun von Flehberger übernommen. Gemeinsam mit Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, dessen Mandat erst kürzlich verlängert wurde, soll damit Kontinuität im Vorstand gewährleistet werden.

Erfolgreiche Entwicklung der Stadtbank mitgeprägt

Christiane Flehberger ist derzeit Bereichsleiterin für Privatkunden und Private Banking der RLB NÖ-Wien. In dieser Funktion verantwortet sie das Privatkundengeschäft der Raiffeisen Stadtbank Wien sowie das Private Banking und führt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach Angaben der Bank hat sie in den vergangenen Jahren wesentlich zur erfolgreichen Positionierung der Raiffeisen Stadtbank Wien beigetragen.

Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder bezeichnet Flehberger als ausgewiesene Expertin im Kundengeschäft. Sie bringe Innovationskraft, Kundennähe und Marktverständnis mit und werde die starke Position der Bank im Privatkunden- und KMU-Segment weiter ausbauen sowie die strategischen Schwerpunkte konsequent fortführen.

15 Jahre Erfahrung in der Raiffeisen-Gruppe

Flehberger ist seit rund 15 Jahren in der Raiffeisen Bankengruppe tätig. Bereits während ihres Studiums begann sie ihre Laufbahn bei der damaligen RZB AG. In den vergangenen zehn Jahren übernahm sie mehrere Führungspositionen. Vor ihrem Wechsel zur RLB NÖ-Wien war sie unter anderem für das institutionelle Geschäft der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH in Österreich und international verantwortlich.

Anlässlich ihrer Bestellung betonte Flehberger, sie wolle die Sichtbarkeit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen Stadtbank Wien weiter stärken. Im Mittelpunkt stünden dabei eine konsequente Kundenzentrierung, eine starke Omnikanalstrategie und ambitionierte Wachstumsziele im Privatkunden- und KMU-Bereich.