E-Scooter mit 69 km/h! Polizei-Razzia in Bezirken

Großeinsatz der Polizei in Margareten und der Josefstadt! Mit einem massiven Schwerpunkt rund um die Mariahilfer Straße, den Westbahnhof und den Siebenbrunnenplatz haben die Behörden für Ordnung gesorgt.

Besonders brisant: 19 manipulierte E-Scooter und E-Roller gingen den Beamten ins Netz. Der unrühmliche Spitzenreiter brachte es laut Polizei auf unglaubliche 69 km/h – ein Tempo, das mit einem normalen E-Scooter nichts mehr zu tun hat.

10 Fahrer ohne Deckel

Doch damit nicht genug: Insgesamt gab es 61 Verkehrsanzeigen, dazu 13 Organmandate. Zehn Lenker waren sogar ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs, drei weitere standen unter Suchtgift-Einfluss am Steuer.

Auch im Bereich des Fremdenrechts schlugen die Behörden zu: Sieben Personen wurden festgenommen. Zudem gab es eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Alkoholverbotszone am Westbahnhof.

Koordinierte Spezialaktion

An der groß angelegten Aktion beteiligten sich neben den Stadtpolizeikommanden Margareten und Josefstadt auch die Landesverkehrsabteilung, die Bereitschaftseinheit Wien, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie mehrere städtische Dienststellen. Diese kontrollierten unter anderem illegale Gewerbe, Verstöße gegen Sozialversicherungsvorschriften und das Wiener Reinhaltegesetz.

E-Scooter: Handlungsbedarf!

Für die Polizei fällt die Bilanz eindeutig aus: Der Schwerpunkt habe die Sicherheit im öffentlichen Raum und im Straßenverkehr deutlich erhöht. Die zahlreichen Anzeigen zeigen jedoch auch, dass gerade bei manipulierten E-Scootern und Verkehrsdelikten weiterhin großer Handlungsbedarf besteht.