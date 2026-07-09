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Tanzend nach Kärnten

Mit Chris Lachmuth auf Tanzreise nach Pörtschach

Lesezeit: 1 Min.
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Von Redaktion
©Tanzschule Chris
Advertorial

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Wer Donnerstagabend Radio Wien einschaltet, kennt sie längst: die beliebte Nostalgie-Tanzsendung „Tanzmusik auf Bestellung“ von Chris Lachmuth. Woche für Woche bringt der Tanzprofi die schönsten Melodien vergangener Jahrzehnte ­zurück ins Radio und motiviert seine Hörerinnen und Hörer zum Tanzen.

Nun gibt es die Möglichkeit, den beliebten Tanzlehrer auch abseits des Äthers live zu erleben.

Eine tolle Chance

Von 22. bis 26. Oktober 2026 lädt Chris Lachmuth zur Tanzreise nach Pörtschach am Wörthersee. Schauplatz ist das ­traditionsreiche Parkhotel Pörtschach, das mit seinem eleganten Ambiente den passenden Rahmen für fünf beschwingte Tage bietet.

Auf dem Programm stehen ­tägliche Tanzworkshops, die ­beliebten „Fünf-Uhr-Tees“, ­abwechslungsreiche Abend­veranstal­tungen und stimmungsvolle Tanzpartys. Ein ­besonderes Highlight ist die Tanzparty mit Radio-Wien-DJane Mel Merio. Darüber ­hinaus erwartet die Teilnehmer ein Tagesausflug ins
italienische Tarvis.

Bequem für alle

Ob als Paar oder alleinreisend – dank der Taxitänzer kommt jeder auf seine Kosten. Die Anreise erfolgt bequem im Reisebus der Firma Zuklin. Der Reisepreis beträgt 950 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension.

Wer Musik liebt, gerne tanzt und ein paar unbeschwerte Tage am Wörthersee verbringen möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit dazu. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm in geselliger Atmosphäre.

Infos und Buchung unter auberger@mit-reisen.at

Parkhotel Pörtschach
Parkhotel Pörtschach auf der Halbinsel am Wörthersee. | ©Parkhotel Pörtschach
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