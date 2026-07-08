Kostenlose Schwimmkurse für mehr Sicherheit im Sommer

Schwimmen rettet Leben – doch längst nicht alle Kinder beherrschen diese wichtige Fähigkeit sicher. Eine Initiative von P&G, Caritas und BIPA sammelt daher auch heuer wieder Spenden für kostenlose Schwimmkurse.

Mit Beginn der Sommerferien zieht es viele Familien an Seen, Flüsse und Freibäder. Doch während Schwimmen für die meisten zum Sommer dazugehört, fühlen sich laut Kuratorium für Verkehrssicherheit viele Menschen im Wasser unsicher. Besonders betroffen sind Kinder: Jedes fünfte Kind schätzt seine Schwimmkenntnisse als unsicher bis mittelmäßig ein.

Schwimmen als lebenswichtige Kompetenz

Schwimmen ist nicht nur eine beliebte Freizeitbeschäftigung, sondern eine Fähigkeit, die Leben retten kann. Laut aktuellen Zahlen können rund sieben Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ab fünf Jahren überhaupt nicht schwimmen. Durchschnittlich ertrinken jährlich 42 Menschen in Österreich, darunter auch Kinder.

Umso wichtiger sind frühzeitige Schwimmkurse. Doch gerade für Familien mit geringem Einkommen sind diese oft schwer leistbar. Genau hier setzt die Initiative #Kinderschwimmkurse an.

Kostenlose Kurse für Familien

Bereits zum dritten Mal unterstützt Procter & Gamble (P&G) gemeinsam mit der Caritas und BIPA kostenlose Schwimmkurse für Kinder aus benachteiligten Familien. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern den sicheren Umgang mit dem Wasser zu ermöglichen – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.

“Es geht um mehr als nur Schwimmen. Kinder lernen eine lebensrettende Fähigkeit und gewinnen gleichzeitig Sicherheit und Selbstvertrauen.”

…betont Christian Zimlich, Country Manager von P&G Österreich und Schweiz.

Auch Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler unterstreicht die Bedeutung der Aktion: Schwimmen zu können bedeute nicht nur Sicherheit, sondern ermögliche Kindern auch eine unbeschwerte Teilnahme am sozialen Leben.

Baderegeln nicht vergessen

Neben der Schwimmtechnik spielen auch Baderegeln eine entscheidende Rolle für die Sicherheit. Kinder sollten niemals alleine schwimmen gehen, nicht unüberlegt ins kalte Wasser springen und unbekannte Gewässer meiden. Ebenso wichtig sind Pausen nach dem Essen sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Sprungbrettern und Wassertiefen.

Mit jedem Einkauf helfen

Wer die Initiative unterstützen möchte, kann dies im Juli ganz einfach beim Einkauf tun. Für jedes teilnehmende Produkt von P&G fließen drei Cent in den Spendentopf. Zu den Aktionsmarken zählen unter anderem Ariel, Always, Blend-a-Med, Braun, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, Head & Shoulders, Fairy und Swiffer.

Gemeinsam mit BIPA sollen so bis zu 15.000 Euro für kostenlose Schwimmkurse der Caritas gesammelt werden. Jeder Einkauf trägt damit dazu bei, Kindern mehr Sicherheit im Wasser und eine wichtige Fähigkeit fürs Leben zu ermöglichen.