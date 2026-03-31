Am Samstag, den 4. April, ab 10 Uhr, verwandelt sich der Robinson-Spielplatz im 23. Bezirk in der Anton-Baumgartner-Straße 44 in ein buntes Suchparadies für die jüngsten Liesinger und alle anderen Wiener Kinder, die hier gerne vorbeischauen möchten. Im Mittelpunkt steht – wie jedes Jahr – der Spaß für Kinder: Der Osterhase wird persönlich vor Ort sein und zahlreiche versteckte Ostereier im Areal verteilen. Gemeinsam mit Eltern und Begleitpersonen können die Kinder auf Entdeckungstour gehen und die bunten Überraschungen aufspüren.

Für ÖVP Liesing Obmann Patrick Gasselich ist die Veranstaltung ein bewusst gesetztes Zeichen für Familienfreundlichkeit und gelebte Nachbarschaft im Bezirk: „Unsere Ostereiersuche ist schon Tradition und ein wichtiges Zeichen für Gemeinschaft in Liesing. Es freut mich jedes Jahr, so viele Kinder und Familien hier am Robinson-Spielplatz begrüßen zu dürfen und gemeinsam ein Stück Osterfreude zu erleben.“

Die Aktion hat sich in Liesing längst zu einem Fixpunkt im Osterkalender entwickelt und bietet neben dem spielerischen Erlebnis auch Gelegenheit für Begegnung und Austausch im Grätzel. Gerade für Familien ist die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, die Osterzeit gemeinsam im Freien zu verbringen.

Ort: Robinson-Spielplatz

Datum: Samstag, 4. April

Beginn: ab 10:00 Uhr