Friedrich Schiller im Alter von 78 Jahren verstorben

Der Unternehmer und langjährige Begleiter des gesellschaftlichen Lebens ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Über Jahrzehnte war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jeannine Schiller ein fixer Bestandteil der heimischen High Society und bei zahlreichen Charity-Veranstaltungen sowie prominenten Events präsent. Die Nachricht von seinem Tod löste in der Society große Betroffenheit aus.

Jahrzehntelang prägende Figur der Wiener Society

Friedrich Schiller zählte über viele Jahre zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Wiener Gesellschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Jeannine besuchte er unzählige Bälle, Galas und Benefizveranstaltungen. Das Ehepaar galt als eines der bekanntesten Society-Paare Österreichs und engagierte sich regelmäßig für wohltätige Zwecke.

In den vergangenen Jahren zog sich Schiller zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund dafür war vor allem die schwere Erkrankung seiner Ehefrau Jeannine, die an Demenz litt und rund um die Uhr betreut werden musste. Schiller kümmerte sich intensiv um sie und sprach mehrfach offen über die Herausforderungen dieser Lebensphase.