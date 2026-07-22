Eliteeinheit schnappt falschen Polizisten mit fetter Beute

Zugriff in der Nacht! Jahrelang prellte eine eiskalte Abzocker-Bande wehrlose Senioren um ihr gesamtes Erspartes. Jetzt schlug die Wiener Polizei gnadenlos zu! Ein mutmaßlicher Geld-Kassierer der fiesen „Polizistentrick“-Bande sitzt hinter schwedischen Gardinen!

Mittwoch, 22. Juli 2026, 01:30 Uhr nachts: Auf der Favoritenstraße schlagen die Schattensucher der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) blitzschnell zu! Die Beamten hatten einen 23-jährigen Serben lange im Visier und eiskalt observiert. Als er in seinem Pkw sitzt, klicken die Handschellen – Festnahme!

Gefälschte Ausweise und riesige Geldbündel sichergestellt

Der 23-Jährige steht im dringenden Verdacht, als Mitglied einer kriminellen Organisation die Opfer eiskalt abgezockt zu haben. Sein Job in der Gangster-Kette: Der Abholer! Er kassierte das hart erarbeitete Geld der getäuschten Senioren an der Haustür ab.

Als die Elite-Polizisten das Auto des Tatverdächtigen durchfilzen, machen sie fette Beute:

Eine größere Menge Bargeld – vermutlich die Beute geprellter Opfer!

– vermutlich die Beute geprellter Opfer! Mehrere Bankbelege über mysteriöse Transaktionen.

über mysteriöse Transaktionen. Gefälschte Polizeiausweise, mit denen sich die Abzocker das Vertrauen ahnungsloser Senioren erschlichen!

Das Landeskriminalamt Wien führte bereits seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungen, bis die Fahnder den Verdächtigen exakt lokalisieren konnten. Welche konkreten Taten dem Mann genau zur Last gelegt werden, wird derzeit auf Hochtouren ermittelt.

Polizei vermutet riesige Dunkelziffer – Zeugen gesucht!

Die Ermittler sind sich sicher: Das ist erst die Spitze des Eisbergs! Weil viele Opfer aus Scham keine Anzeige erstatten, geht die Polizei von einer enormen Dunkelziffer aus.

Die Landespolizeidirektion Wien bittet dringend: Mögliche weitere Opfer, die bisher noch nicht bei der Polizei waren, sollen sich sofort beim Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 oder auf jeder Polizeidienststelle melden!

Schützt eure Großeltern vor den Fieslingen!

Die Wiener Polizei warnt noch einmal eindringlich vor den Maschen der falschen Polizisten und gibt lebenswichtige Tipps:

Die Polizei verlangt NIEMALS Geld als Lockmittel von Ihnen!

Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf und wählen Sie die Notrufnummer 133!

Verraten Sie NIEMALS Details über Ihr Vermögen oder Ihre Familie am Telefon!

Weitere Infos & Hilfe gibt es kostenlos bei der Kriminalprävention unter 0800-216-346 oder per Mail an: lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at