Schuhlöffel-Prügel und Hantelscheibe auf den Kopf

Favoriten: Absoluter Irrsinn im Mietshaus! Wegen angeblicher Lärmbelästigung ist in Wien-Favoriten ein Nachbarschaftsstreit völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende flogen bizarre Waffen – und ein Mann landete mit einer blutenden Wunde im Spital!

Dienstagabend, 21. Juli 2026, 21:30 Uhr: Ein 61-jähriger Österreicher fühlt sich durch Geräusche aus der darüberliegenden Wohnung brutal gestört. Anstatt einfach bei der Polizei anzurufen oder ruhig das Gespräch zu suchen, greift der genervte Mieter zu einer eiskalten Drohkulisse: Er schnappt sich eine 1,25 Kilogramm schwere Hantelscheibe aus Eisen und marschiert nach oben zu seinem 55-jährigen Nachbarn (ebenfalls Österreicher)!

An der Wohnungstür kochen die Emotionen sofort über. Aus dem Wortgefecht wird binnen Sekunden eine wilde Prügelei!

Erst Schuhlöffel-Attacke, dann fliegt das Eisen!

Plötzlich greift der 55-jährige Wohnungsinhaber zu einer völlig absurden Schlagwaffe: Einem Schuhlöffel! Damit drischt er wie wild auf den Kontrahenten ein und trifft den 61-Jährigen heftig am Unterarm.

Da sieht der Hantel-Mann rot!

Er fackelt nicht lange, holt aus und schleudert die schwere, 1,25 Kilo wiegende Eisen-Hantelscheibe gezielt auf seinen Kontrahenten. Das schwere Geschoss trifft den 55-Jährigen voll am Kopf! Der Mann bricht mit einer blutenden Platzwunde zusammen.

Einweisung ins Spital und Handschellen-Konzert

Nachbarn schlagen Alarm! Die Berufsrettung Wien rückt an, versorgt den am Kopf verletzten 55-Jährigen notfallmedizinisch und bringt ihn direkt ins Krankenhaus.

Wenig später stürmen Polizisten der Inspektion Ada-Christen-Gasse das Wohnhaus. Für den 61-jährigen Hantelscheiben-Werfer klicken an Ort und Stelle die Handschellen – vorläufige Festnahme wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung!

Doch auch sein Kontrahent kommt nicht ungeschoren davon: Der 55-jährige Schuhlöffel-Schläger kassiert eine Anzeige wegen Körperverletzung auf freiem Fuß. Dieser Mietshaus-Krieg wird garantiert vor dem Richter enden.