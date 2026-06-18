Zeichen-Sprache: Erste Spezial-Tafel steht im Ordeltpark

Riesenfreude haben die Kinder der umliegenden Schulen mit der Kommunikationstafel im Ordeltpark. Die Symbole kennen sie schon.

Die Tafel hilft Kindern, die nicht oder nur eingeschränkt sprechen können, sich durch Symbole und Bilder im Spielalltag besser mitteilen zu können. Die Zeigetafel umfasst einfache Symbole rund um das Thema Spielen, aber auch für Gefühle und für Bedürfnisse.

Alle Kinder erreichen

Unterstützte Kommunikation umfasst verschiedene Methoden und Hilfsmittel, die alle Menschen beim Verstehen und Sprechen unterstützen. Gerade im öffentlichen Raum sind solche Angebote besonders wichtig: Spielplätze sind Orte der Begegnung, der gemeinsamen Interaktion und der sozialen Entwicklung.

Mehr Barrierefreiheit

Eine UK-Spielplatztafel schafft hier mehr Barrierefreiheit und ermöglicht Kindern mit Kommunikationsbeeinträchtigungen oder eingeschränkten Deutschkenntnissen aktive Teilhabe. So entstehen leichter gemeinsame Spiele, Gespräche und neue Freundschaften.

Die Kommunikationstafel hilft allen Kindern (Bild: BV 14, Stadt Wien).

Ein wichtiger Schritt

„Wir legen mit der Kommunikationstafel einen Fokus auf Inklusion von allen Kindern und Jugendlichen. Bereits 2023 konnten wir im Ordeltpark in Kooperation mit der MA 42/Wiener Stadtgärten ein barrierefreies Karussell erreichten. Die Tafel inkludiert auch Kinder mit eingeschränkter Lautsprache oder nur geringen Deutschkenntnissen“, freut sich Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner über die neue Tafel.