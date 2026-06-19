Jetzt bewerben: Volunteers für OPEN HOUSE WIEN gesucht 

Von 25. bis 27. September 2026 öffnet OPEN HOUSE WIEN Architektur, die sonst nicht öffentlich zugänglich ist. Für die kostenlosen Kurzführungen durch ca. 50 Gebäude sucht die Festivalleitung ab sofort Volunteers.

OPEN HOUSE WIEN findet nach einer Pause im Vorjahr heuer zum 11. Mal statt und ist Teil der weltweiten Initiative OPEN HOUSE WORLDWIDE mit einer Million Besucher in mehr als 60 Städten auf allen fünf Kontinenten. Das Festival dauert drei Tage und lädt zu kostenlosen Kurzführungen durch ca. 50 beeindruckende Gebäude in Wien und Umgebung. Die Führungen sind für die Besucher bei freiem Eintritt und ohne Voranmeldung möglich und bieten faszinierende Blicke hinter die Kulissen.

Zum ersten Mal dauert das Festival ganze drei Tage und wird seit heuer von der Kulturmanagerin Inge Boch-Galhau koordiniert. Das Besondere an der Veranstaltung OPEN HOUSE WIEN ist, dass ca. 200 Volunteers im Einsatz sind: Sie führen durch die Gebäude und geben einen faszinierenden Einblick in die Architektur. Im Sommer werden die teilnehmenden Gebäude sowie der Stadtplan, der als Leitfaden dient, veröffentlicht.

„Die Volunteers sind das Herzstück von OPEN HOUSE WIEN. Ihr Engagement macht es möglich, dass wir jedes Jahr zahlreiche Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich machen können. Heuer werden rund 200 Freiwillige im Einsatz sein. Wer Freude an Architektur und am Austausch mit Menschen hat, bringt bereits die wichtigste Voraussetzung mit. Alles Weitere vermitteln wir in einem einstündigen Kurzseminar sowie einer ausführlichen Einschulung im ausgewählten Gebäude, um optimal auf die Aufgaben während des Festivals vorzubereiten“, erläutert Inge Boch-Galhau.

Online-Registrierungen für Volunteers sind jederzeit möglich unter openhouse-wien.at/mitmachen/volunteer.