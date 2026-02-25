Man nannte ihn nicht umsonst “Löwenherz” – Fadi Merza hat ein Kämpferherz wie kein zweites. Er kann es einfach nicht lassen, sagt selbst lachend zum Wiener Bezirksblatt: “Ich werd’s wohl nie lernen!” Immer wieder brennt sein Feuer: “Ja, es gibt wieder einen Fight!” Nach drei erfolgreichen Ausflügen ins klassische Boxen kehrt er in den Thai-Ring zurück.

Rückkehr zu den Wurzeln

Oder besser in den Thai-Käfig, denn der nächste Kampf findet in spezieller Atmosphäre statt. “Ich hab 2024 eine MMA-Veranstaltung der XCC-Reihe in Wien besucht. Die Stimmung hat mich so gepackt, dass ich sofort wieder das Feuer gespürt hab und dem Veranstalter gesagt hab, dass ich bereit bin”, erzählt der Veteran, der am 8. März seinen 48. Geburtstag feiert.

2. Mai in der Steffl-Arena

Am 2. Mai steigt dann in der Steffl-Arena das Comeback! Während so gut wie alle anderen Kampfsportler in ähnlichem Alter längst die Handschuhe an den Nagel gehängt haben, tritt Merza in der selben Gewichtsklasse an, in der er einst international für Furore sorgte. “Wie vor 25 Jahren – bis 72,5 Kilo”, lacht der Wiener. Und er ist bereit, hält rund 3 Monate vor dem Fight schon sein Kampfgewicht.

Der Sohn motiviert

Daheim sorgt das nicht nur für Begeisterung. “Meine Frau Ines wünscht sich eigentlich nur, dass ich wieder heil nach Hause komme. Trotzdem unterstützt sie mich in allen Bereichen.” Sohn Michel (10) möchte Fadi zeigen, wie schön sein Sport ist: “Er motiviert mich total! Ich möchte ihm ein Vorbild sein, ihm beweisen, was mit harter Arbeit und der richtigen mentalen Einstellung möglich ist.”

Aus dem Gegner am 2. Mai macht Merza noch ein Geheimnis: “Aber die Fans dürfen sich auf einen Kracher freuen!”