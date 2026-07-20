Toni Polster tauscht Fußballschuhe gegen Wursttheke

Vom Fußballplatz direkt hinter die Wursttheke: Österreichs Rekordtorschütze Toni Polster startet ein ganz besonderes Praktikum – und zwar bei Wiesbauer.

Für die neue Social-Media-Kampagne des Traditionsunternehmens schlüpft die Fußball-Ikone in die Rolle eines Praktikanten und sorgt mit viel Schmäh und Selbstironie für unterhaltsame Einblicke in den Arbeitsalltag.

In insgesamt vier Kurzvideos ist Polster im Wiesbauer Bistro & Shop zu sehen. Dabei versucht er sich als Verkäufer, übernimmt die Inventur, berät Kundinnen und Kunden und motiviert das Team im Stil eines Fußballtrainers. Dass der ehemalige Torjäger dabei lieber die Wiesbauer-Spezialitäten verkostet, als sie zu verkaufen, sorgt für einige humorvolle Szenen.

Genuss mit einem Augenzwinkern

Die Reel-Serie ist Teil der aktuellen Markenkampagne „Macht den Moment ein Bissen besser“. Im Mittelpunkt stehen alltägliche Situationen, die mit einer Portion Humor und Genuss erzählt werden. Produziert wurden die Clips im modernen Mockumentary-Stil – locker, spontan und speziell für Social Media konzipiert.

Mit der Kampagne möchte Wiesbauer die Markenwerte auf unterhaltsame Weise vermitteln. Im Fokus stehen hochwertige Wurst- und Feinkostspezialitäten ebenso wie gelebter Kundenservice. Der erste Clip ist bereits online, die weiteren Folgen erscheinen in den kommenden Monaten.

Eine langjährige Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen Toni Polster und Wiesbauer hat Tradition. Bereits während seiner aktiven Karriere in Deutschland traten beide gemeinsam bei Messen auf. Auch später, etwa während Polsters Zeit als Trainer des SC Wiener Viktoria oder im Rahmen seiner Biografie, gab es gemeinsame Projekte.

Für Wiesbauer ist der sympathische Ex-Teamspieler daher die ideale Besetzung. Mit seiner authentischen Art, seinem Humor und seiner großen Bekanntheit verkörpert Toni Polster jene Werte, für die auch das österreichische Traditionsunternehmen stehen möchte – bodenständig, sympathisch und mit einer ordentlichen Portion Schmäh.