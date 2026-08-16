Der WBB-Kinotipp: TAD STONES UND DIE WUNDERLAMPE

Tad hat alle Hände voll zu tun, denn seine Tochter Oli ist nicht nur liebenswert, sondern auch furchtlos. Natürlich fühlt Mumie sich da zunehmend zurückgesetzt, weil Oli so viel Aufmerksamkeit bekommt. Als er im Buckingham Palace die magische Lampe entdeckt, nutzt Mumie deren Kräfte um sich ins Jahr 1502 zu katapultieren, nach Paititi in Peru. Tad, Sara und das gesamte Team müssen Mumie in die Vergangenheit folgen, bevor diese verändert wird. Die abenteuerliche Reise führt sie über den Atlantik, von Peru nach Griechenland und von dort tief in den Nahen Osten, bis hin zur legendären Höhle von Ali Baba und den vierzig Räubern.

TAD STONES UND DIE WUNDERLAMPE – Ab 27. August im Kino!

Wir verlosen 2 x 2 Kinogutscheine!