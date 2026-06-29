Für den guten Zweck auf Afrikas höchsten Gipfel

Abenteuerlust trifft Menschlichkeit: Reisefotografin und Content Creator Leonie Buchegger begeistert auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig mit beeindruckenden Bildern und Geschichten aus aller Welt.

Nun stellt sie ihre Reichweite in den Dienst einer guten Sache: Im August will sie den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo, besteigen – und dabei Spenden für Ärzte ohne Grenzen sammeln.

Gipfelziel: 10.000 Euro für Menschen in Krisengebieten

Mit ihrer Spendenaktion verfolgt Leonie Buchegger ein klares Ziel: Gemeinsam mit ihrer Community sollen 10.000 Euro für die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zusammenkommen. Die Organisation leistet weltweit medizinische Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten und versorgt Menschen dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Die Kilimandscharo-Besteigung wird dabei weit mehr als ein persönliches Abenteuer. Jeder Schritt Richtung Gipfel steht symbolisch für Solidarität und Unterstützung jener Menschen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind.

Reichweite als Chance

Leonie Buchegger dokumentiert ihre Reisen seit Jahren mit eindrucksvollen Fotografien und authentischen Einblicken in ferne Länder. Nun nutzt sie ihre Reichweite bewusst, um Aufmerksamkeit für ein Herzensprojekt zu schaffen.

Dabei zählt nicht nur jeder gespendete Euro. Auch das Teilen der Aktion, das Weiterleiten des Spendenaufrufs oder das Verbreiten ihrer Beiträge in den sozialen Medien helfen dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und das Spendenziel Wirklichkeit werden zu lassen.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann direkt über die Spendenplattform einen Beitrag leisten oder Leonies Reise auf Instagram verfolgen. Dort wird sie ihre Vorbereitung und die Besteigung des Kilimandscharo mit ihrer Community teilen.

Infos und Spenden: GiveGain-Spendenaktion von Leonie Buchegger

Einblicke in das Projekt: Instagram-Reel von Leonie Buchegger

Die Kilimandscharo-Besteigung ist für August geplant. Mit der Aktion möchte Leonie Buchegger zeigen, dass Abenteuer und soziales Engagement Hand in Hand gehen können – und dass viele kleine Beiträge gemeinsam Großes bewirken können.