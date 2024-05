Für Kinder: „Der gestiefelte Kater“ im netten Lilarium

Das Figurentheater Lilarium bringt mit „Der gestiefelte Kater“ im Juni Charles Perraults beliebten Märchenklassiker auf die Bühne. Karten gibt es ab 9 Euro im Vorverkauf.

Mehr als jedes andere Wiener Theaterhaus vereint das Figurentheater Lilarium Tradition und Moderne auf der Bühne. Jedes Jahr werden ein bis zwei neue Stücke für Kinder uraufgeführt. Die Hauptrollen im Lilarium kommen den Puppen zu. Jede davon ist ein unverkennbares Unikat und wird, ebenso wie das Bühnenbild, exklusiv für das jeweilige Stück in der hauseigenen Werkstatt in vielen Stunden Handarbeit kunstvoll entworfen und gebaut.

Ein Klassiker vor der Sommerpause für Kinder ab 3 Jahren

Wer kennt ihn nicht, den Kater mit den roten Stiefeln, der aus einem armen, in die schöne Prinzessin verliebten Müllersohn einen waschechten König macht! Freilich, der Weg zum eigenen Schloss ist weit und es braucht viele Tricks, um den bösen Zauberer, der das Land beherrscht, zu überlisten. Zum Glück ist der Magier ein eitler Geck. So sehr, dass er sich für den Kater sogar in eine Maus verwandelt. Sehr zur Freude des hungrigen Katers, der schon viel zu lange auf seine Leibspeise verzichten musste. Mit der Wiederaufnahme von Traude Kossatz‘ 1999 uraufgeführter, witzig gereimter Bühnenfassung („Bauer, mach doch eine Pause. Es ist Zeit für eine Jause!“) des Märchenklassikers von Charles Perrault verabschiedet sich das Lilarium in die Sommerpause.

Das Figurentheater Lilarium lädt Kinder und Erwachsene ein, in die zauberhafte Welt des gestiefelten Katers einzutauchen und ein unvergessliches Theatererlebnis zu genießen. Mit liebevoll gestalteten Puppen und einem aufwendigen Bühnenbild wird die Geschichte lebendig und faszinierend erzählt. Nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Klassiker in einer einzigartigen Inszenierung zu erleben und sichern Sie sich jetzt Ihre Karten im Vorverkauf!

1.–23. Juni 2024

Figurentheater Lilarium

Göllnergasse 8, 1030 Wien

Kartenpreise Nachm.-Vorstellungen: Kinder/Erwachsene: € 9,– (Webshop),

€ 10,– (Tageskassa)

Tel.: 01/710 26 66

www.lilarum.at