Ein Stück ESC: Wiener Linien verschenken Bim-Flaggen

Ein besonderes Geschenk für alle Fans des ESC – die Flaggen, die während des Events die Straßenbahnen schmückten werden jetzt kostenlos abgegeben – ein Stück ESC für daheim.

Der Eurovision Song Contest hat ganz Wien bewegt – und die Wiener Linien waren mit einem umfassenden Rahmenprogramm wie Party-Bim und Sing-Along mittendrin dabei. Auch die Straßenbahnen standen mit eigenen ESC-Flaggen ganz im Zeichen des größten Musikwettbewerbs der Welt.

Jetzt bekommen Fans die Möglichkeit, sich ein besonderes Erinnerungsstück zu sichern. Die Wiener Linien verschenken mehrere hundert Fahnen an zwei Tagen im Infocenter der Wiener Linien. Die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht.

Solange der Vorrat reicht

Die Flaggen werden am 22. Juni von 14-18 Uhr und am 23. Juni von 9-13 Uhr im Infocenter U2xU5 der Wiener Linien ausgegeben. Das Infocenter U2xU5 befindet sich in der Station Volkstheater der Linien U2 und U3 (Aufgang Burggasse, im Zwischengeschoß neben dem Wiener Linien Service Point).

Die Fahnen waren einen Monat bei jeder Witterung im Einsatz, deshalb können manche Fahnen Abnutzungen aufweisen. Pro Person wird eine Flagge ohne Fahnenstange vergeben. Eine Reservierung ist nicht möglich.