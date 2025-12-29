Mit den Community Nurses bringt der Fonds Soziales Wien ein Gesundheitsangebot ins Grätzl, das Menschen jeden Alters unterstützt, mehr Gesundheitskompetenz zu gewinnen und den Alltag mit gestärkter Vitalität zu meistern. Die diplomierten Pflegeexperten stehen für Gespräche, Begleitung und gute Orientierung im Gesundheitsdschungel kostenlos zur Verfügung. Jeden zweiten Mittwoch im Monat finden die Sprechstunden von 8 bis 12 Uhr in der Bezirksvorstehung Landstraße statt.

Gemeinsam für mehr Gesundheit im Grätzl

Seit Anfang 2025 gehören die Community Nurses offiziell zum Kundenservice des Fonds Soziales Wien (FSW). Nach dem Ende der EU-geförderten Pilotphase wird das erfolgreiche Angebot jetzt in bestehende Strukturen eingebettet. So wird Vororge und Gesundheitsförderung nachhaltig im Alltag der Wiener verankert.

Die Community Nurses sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. Sie beraten zu allen Fragen rund um körperliche und psychische Gesundheit beraten – ob persönlich, telefonisch oder bei Bedarf direkt bei dir zu Hause. Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, gesund und selbstbestimmt in deiner vertrauten Umgebung zu leben.

Community Nurses im Amtshaus Landstraße

Ein Schwerpunkt des Angebots sind die regelmäßigen Sprechstunden im Amtshaus Landstraße. Dort beantworten die Community Nurses jeden zweiten Mittwoch im Monat von 8 bis 12 Uhr deine Fragen, geben praktische Tipps zu gesunder Lebensführung und informieren zu lokalen Unterstützungsangeboten.

Folgende Leistungen stehen dir kostenfrei zur Verfügung:

• Persönliche Gespräche über Gesundheit und Prävention

• Wissensvermittlung zu gesundheitsfördernden Themen

• Auskünfte über passende Hilfs- und Unterstützungsangebote

• Telefonische Beratung über das FSW-Servicecenter unter 01/24 5 24 (tgl. 8-20 Uhr)

• Individuelle Hausbesuche im gesamten Wiener Stadtgebiet – besonders wertvoll für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Wichtiges Gesundheits-Service vor Ort

Gerade im hektischen Alltag sehen sich viele Menschen mit Fragen zu gesundem Leben, Stressbewältigung, Pflege- oder Unterstützungsbedarf konfrontiert. Die Community Nurses setzen genau dort an. Sie sind Ansprechpartner, Vermittler und Begleiter zugleich mit dem Blick für das, was du individuell brauchst.

Ob du praktische Tipps zu Ernährung und Bewegung, Orientierung im Gesundheitssystem oder eine verlässliche Anlaufstelle für Sorgen und Fragen suchst: Das Angebot ist einfach und für alle Landstraßerinnen und Landstraßer kostenfrei zugänglich. Durch das vernetzte Arbeiten mit weiteren FSW-Services wird darüber hinaus gewährleistet, dass du nicht allein bleibst, sondern gut begleitet wirst.

Community Nurses-Sprechstunden Landstraße

Jeden 2. Mittwoch im Monat, 8-12 Uhr I nächster Termin: 14. Jänner 2026

Bezirksvorstehung Landstraße, Karl-Borromäusplatz 3, 1030 Wien

www.wien.gv.at/landstrasse/

Community Nursing Fonds Soziales Wien