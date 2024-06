Gesundheit im Alltag: Life Lounge Sommertour klärt auf

Ab 4. Juli tourt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit ihrer beliebten Life Lounge durch die Wiener Freibäder in Simmering, Währing, Floridsdorf und Donaustadt. Bei kostenlosen Mitmach-Stationen erfahren Besucher mehr zu Themen wie Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit erfahren.

„Bei unserer Tour ist es uns ein Anliegen, dass wir gesunde Botschaften spielerisch vermitteln und zeigen, wie ein gesunder Alltag gelingen kann. Damit richten wir uns heuer gemäß unseres Jahresschwerpunkts ‚Gesunde Jugend‘ ganz besonders an Jugendliche“, kündigt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, an. Badegäste in den Freibädern sind bei der Life Lounge Sommertour dazu eingeladen, unterschiedliche Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen, Genuss- und Geruchtests, Alkoholparcours, Micro Soccer, Atem- und Anti-Stress-Übungen kennenzulernen und mehr über die eigene Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden zu erfahren.

Bewegung: Wer rastet, der rostet …

So ist regelmäßige Bewegung ein entscheidender Beitrag für die Gesundheit. Einfache Übungen mit Smovey-Ringen oder Jongliertüchern, auf der Slackline oder Gleichgewichtsplatte mit Spielfunktion vermitteln den Besuchern Spaß an der Bewegung. Die Menschen werden dazu motiviert, einfache Kräftigungsübungen in ihren „Wohnzimmeralltag“ einzubauen. Bewegungsparcours können genauso ausprobiert werden wie „Micro Soccer“ – ein Fußballspiel für zwei Personen, das sowohl die Bewegung als auch das soziale Miteinander fördert.

Ernährung: Du bist, was du isst!

Wie sieht eine ausgewogene Ernährung aus? Wie viel Zucker steckt in welchen Lebensmitteln? Welche Kräuter und Gewürze erkennt man anhand ihres Geruchs? Besucher beschäftigen sich durch die Darstellung einer Ernährungspyramide, durch Geruchs- und Genusstests oder beim Zuckerquiz mit ihrem Essverhalten. Sie lernen, wie sie sich gesund ernähren und damit ihrer Gesundheit etwas Gutes tun können. Das Modul „Tastboxen“ regt dazu an, eher unbekanntere Lebensmittel zu ertasten. Die vielfältigen Möglichkeiten für eine ausgewogene Ernährung werden so bekannter gemacht.

Psyche: Immer schön entspannt bleiben …

Hier dreht sich alles um das persönliche Wohlbefinden. Beim „Biofeedback“ probiert man einfach anzuwendende Atemübungen aus. Diese sollen helfen, leichter in einen Entspannungszustand zu kommen. Auch die Selbstfürsorge und das soziale Miteinander werden bei interaktiven Modulen thematisiert. Eine abgewandelte Version von Memory lenkt die Aufmerksamkeit auf den Umgang mit anderen. Dabei werden Anregungen für ein besseres Miteinander angeboten. Interessierte können beim Modul „Postkarten für die Seele“ eine Karte an sich selbst oder an eine andere Person schreiben. Kernbotschaften sind bereits auf den Karten aufgedruckt und können individuell ergänzt werden. Die Botschaften regen zu einem positiven Blick auf die Zukunft und zur Stärkung des Selbstwerts an.

Termine:

Simmeringer Bad

Florian-Hedorfer-Straße 5, 1110 Wien

4.7. und 5.7.2024, 11–18 Uhr

6.7. und 7.7.2024, 9–19 Uhr

Strandbad Angelibad

Birnersteig, An der Oberen Alten Donau 1, 1210 Wien

11.7. und 12.7.2024, 11–18 Uhr

13.7. und 24.7.2024, 9–19 Uhr

Schafbergbad

Josef-Redl-Gasse 2, 1180 Wien

18.7. und 19.7.2024, 11–18 Uhr

20.7. und 21.7.2024, 9–18 Uhr

Strandbad Gänsehäufel

Moissigasse 21, 1220 Wien

25.7. und 26.7.2024, 11–18 Uhr

27.7. und 28.7.2024, 9–19 Uhr

