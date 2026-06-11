Gumpi-Gipfel: Maßnahmen-Paket vorgestellt

120 Anrainer nutzten den Austausch mit Bezirksvorsteherin Julia Lessacher und Sucht- und Drogenkoordinator Ewald Lochner zur heiklen Lage der U6 Gumpendorfer Straße.

Die Gespräche verliefen weitgehend sachlich und konstruktiv. Anliegen rund um den Fritz-Imhoff-Park und den Bereich Gumpendorfer Gürtel wurden erörtert, Missverständnisse konnten ausgeräumt werden.

Fakten zur Schutzzone

So konnte gezeigt werden, dass die neu eingerichtete Schutzzone Wirkung z eigt: Die Polizei sprach innerhalb weniger Wochen mehr als hundert Betretungsverbote aus. Die Klienten der Sucht- und Drogenhilfe sind davon nicht betroffen, werden weiterhin betreut.

Maßnahmen des Bezirks

Der Bezirk hat einige Maßnahmen umgesetzt: Im März wurde der nahegelegene Park baulich umgestaltet, mit einem 2,4 Meter hohen Zaun eingefasst, die Pergola verkleinert und Tisch-Bank-Kombinationen nahe der Wohnhäuser entfernt. Anfang Juni wurde die mobile Toilettenanlage im Park abgebaut, die Sträucher wurden zurückgeschnitten.

Das Sieben-Punkte-Paket

• Schutzzone: Schutz von Kindern und Jugendlichen, Unterbinden von Handel und Konsum in der Nähe von Schulen und Spielplätzen.

• Sauberkeit und Lebensqualität: Neue Reinigungs- und Grünschnittpläne, verstärkte Intervalle der Straßenreinigung und der Stadtgärtner, Ausgabe von Spritzen-Entsorgungsbehältern, dezentrale Möglichkeiten des Spritzentauschs.

• Ausbau der mobilen Sozialarbeit.

• Praxisnahe Informationen für Ärzte, Fortbildungen für Polizisten zu Sucht, Substitution und Suchtmittelgesetz, Schulungen in der Verwaltung, klares Beschwerdemanagement.

• Verschärfte Sicherheitskontrollen im öffentlichen Raum, um die Verfestigung des Drogenhandels an einem Ort aufzubrechen.

• Medizinische Versorgung für Menschen mit Suchterkrankungen sicherstellen.

• Bundesgesetzliche Anpassungen: klarer Datenaustausch und größerer Handlungsspielraum für bundesweit abgestimmtes Vorgehen, insbesondere gegen den illegalen Handel mit Substitutionsmedikamenten.