Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben auch in Österreich die häufigste Todesursache und betreffen viele Menschen, oft ohne dass Warnzeichen rechtzeitig wahrgenommen werden. Regelmäßige Gesundheitschecks sind daher ein entscheidender Baustein, um Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Genau hier setzt die Aktionswoche „Herzgesundheit“ von 16. bis 21. Februar 2026 an, eine Initiative vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partner-Apotheken.

Gemeinsam fürs Herz: Gesundheitswissen direkt vor Ort

In der Woche bieten teilnehmende Apotheken in Wien kostenlose Messungen zentraler Gesundheitswerte an. Interessierte können unkompliziert Werte wie Cholesterin (gesamt, LDL, HDL, Non-HDL) und Blutdruck überprüfen lassen sowie wichtige anamnestische Angaben – etwa zu Alter, familiären Vorbelastungen oder Lebensstil – einbringen. Auf Basis dieser Daten entsteht ein persönliches Herz-Kreislauf-Risiko-Profil, begleitet von professioneller Beratung durch Apothekerinnen und Apotheker.

Warum genau diese Werte? Blutdruck und Cholesterinspiegel gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall, da sie oft still und ohne Beschwerden bleiben, aber langfristig das Gefäßsystem belasten können. Regelmäßige Checks helfen, diese „stillen“ Risiken zu erkennen und frühzeitig gegenzusteuern. Die Herangehensweise bei den Checks ist bewusst einfach: Keine langen Wartezeiten, keine Überweisung sind nötig – Sie melden sich einfach bei Ihrer Apotheke ums Eck an. Da die Plätze begrenzt sind, gilt: First come, first served!

Mehr als nur Zahlen: Beratung, Einordnung, Ausblick

Die Ergebnisse der Messungen sind Türöffner für Ihre Gesundheit. Neben der reinen Erhebung der Werte steht in der Aktionswoche die Beratung im Mittelpunkt. Die Apotheken-Teams unterstützen dabei, die eigenen Werte zu verstehen und geben alltagsnahe Empfehlungen zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Gegebenenfalls wird auf eine weiterführende Abklärung durch Fachärzte hingewiesen.

Einfache Vorsorge-Angebote wie die Aktionswoche haben sich als wirksam erwiesen. Studien zeigen, dass systematische Screenings in Apotheken viele bislang unbekannte Risikofaktoren aufdecken können. Ob Sie selbst aktiv werden möchten, um Ihr Risiko zu senken, oder einfach neugierig sind, wie es um Ihre Herzgesundheit steht – die Aktionswoche Herzgesundheit bietet einen wertvollen Anlass, sich Zeit für das wichtigste Organ des Körpers zu nehmen.

Tipp: Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin in Ihrer teilnehmenden Apotheke.

Alle teilnehmende Apotheken in den Bezirken finden Sie unter: gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at