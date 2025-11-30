Gerade in Zeiten, in denen Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit ein alarmierendes Ausmaß erreicht hat, setzt wohnpartner ein klar sichtbares Zeichen. Selbstbehauptung, Schutz und Empowerment stehen im Mittelpunkt. Mit dem Kursangebot wird nicht nur körperliche Sicherheit gestärkt, sondern auch Selbstbewusstsein und Gemeinschaft.

Gemeinsam gegen Gewalt – worum gehts?

Die Aktion “16 Tage gegen Gewalt” findet jedes Jahr zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember statt und richtet den Blick auf Gewalt in all ihren Formen – von häuslicher und psychischer Gewalt bis hin zu strukturellen Ungerechtigkeiten und sexueller Gewalt.

In diesem Rahmen bietet wohnpartner ein umfangreiches Programm: Workshops, Filmabende, kreative Aktionen, Information, Prävention und eben auch Selbstbehauptungs‑ und Selbstverteidigungskurse, mit dem Ziel, Frauen und Mädchen im Gemeindebau zu stärken.

Warum mitmachen? Schutz beginnt bei dir!

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist keinesfalls eine Randerscheinung. Studien und Statistiken zeigen, dass immer wieder Frauen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Oft bleibt diese Gewalt unsichtbar: im Privaten, im Alltag, im Gemeindebau.

Indem du dich sichtbar machst, mitmachst, dich stärkst, sendest du ein Signal gegen Gewalt. Der Kurs vermittelt nicht nur Techniken, sondern auch Selbstvertrauen und Gemeinschaft: Du bist nicht allein. wohnpartner bietet dir mit anderen engagierten Frauen einen sicheren Raum, um sich auszutauschen, zu lernen und gemeinsam mehr Selbstsicherheit zu entwickeln.

Dein Kurs: Wann, wo, was erwartet dich?

Im Grätzl‑Zentrum Mitten im Dritten (Lechnerstraße 2‑4/5) finden zwei Termine statt:

4. Dezember 2025, 10–13 Uhr

11. Dezember 2025, 10–13 Uhr

Mit der sogenannten „drehungen“-Methode werden Körperbewusstsein, Beweglichkeit und Selbstsicherheit trainiert. Techniken, mit denen du lernen kannst, angemessen auf unangenehme Situationen oder Grenzüberschreitungen zu reagieren. Der Kurs ist einfach, praxisnah und kostenlos, ideal für alle Frauen und Mädchen im Bezirk. Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

So meldest du dich an – mach mit!

Anmeldung bitte per E‑Mail an: emine.danaci-batur@wohnservice-wien.at. Informationen zum Kurs gibt es telefonisch/per Mail unter Tel.: 01/24 503‑20080 bzw. ost@wohnpartner-wien.at

Die Plätze sind begrenzt – also am besten gleich anmelden und deinen Platz sichern!