Hietzing: In Ober St. Veit wird der Maibaum aufgestellt

Zum bereits 35. Mal wird auch heuer wieder in Ober St. Veit am 1. Mai der Maibaum, ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebensfreude, aufgestellt. Es wird ein Fest für die ganze Familie.

Es ist eine liebgewonnene Tradition. Jahr für Jahr, und das heuer bereits zum 35. Mal lädt der Fußballverein ASK Ober Sankt Veit am 1. Mai zum Maibaumfest, bei dem selbstverständlich auch der beliebte Maibaum aufgestellt wird. “Als Besonderheit stellen wir diesen noch händisch auf und nicht mit einem Kran. Dafür hilft die gesamte Fussballmanschaft zusammen.”, so Stephan Vorlicek im Namen des Teams.

Jeder ist ab 10 Uhr herzlich zum Fest in die Glasauergasse / Ecke Silvingasse (vor dem Heurigen Thurn und dem Riesenhobel der Bautischlerei Fellner) eingeladen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Rund um das Fest wird es viele Köstlichkeiten für das leibliche Wohl und einen Fassbieranstich geben. Auch für stimmige Unterhaltungsmusik und eine Riesentombola wird gesorgt. Paul Sramek und seine Band “Flashback” wird wieder für tolle Stimmung sorgen. Auf die kleinsten Besucher warten Hüpfburg, Sprungklettwand, Kinderschminken, Mal- & Bastelsatation.

Das Maibaumfest im Detail

Wann: 1. Mai ab 10Uhr

Wo: 13., Glasauergasse / Ecke Silvingasse 10 Uhr Livemusik

11 Uhr Festeröffnung & Programm

11:30 Uhr Maibaumweihe & Aufstellung