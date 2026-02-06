In entspannter Atmosphäre gibt’s dabei kurze fachliche Inputs, persönliche Gespräche und vor allem eines: Raum für Fragen, Austausch und neue Perspektiven – direkt im eigenen Grätzl.

Austausch, Tipps und Unterstützung – ganz ohne Hürden

Die neuen Infonachmittage richten sich an Seniorinnen, die sich praktische Impulse für den Alltag wünschen. Expertinnen des Wiener Roten Kreuzes stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung und geben hilfreiche Informationen zu niederschwelligen Unterstützungsangeboten. Im Mittelpunkt steht dabei das gute Gefühl, mit den eigenen Anliegen nicht allein zu sein.

Auch die Pensionist*innenklubs selbst bieten den passenden Rahmen: Als offene Orte für Begegnung, Bewegung und kreative Aktivitäten sollen sie nicht nur informieren, sondern auch verbinden. Wer vorbeischaut, kann Kontakte knüpfen, ins Gespräch kommen und sich ganz unkompliziert beraten lassen.

Termine in mehreren Bezirken

Die Infonachmittage finden jeweils montags von 12.00 bis 14.00 Uhr statt. Der Einstieg ist jederzeit möglich – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Termine 2026 im Überblick:

02. März 2026: 1210 Wien, Jedleseer Straße 66/37

13. April 2026: 1090 Wien, Schlagergasse 2/1

04. Mai 2026: 1230 Wien, Kinskygasse 16–30

22. Juni 2026: 1080 Wien, Alser Straße 71

05. Oktober 2026: 1030 Wien, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A

02. November 2026: 1050 Wien, Castelligasse 3/2

Weitere Veranstaltungen finden Interessierte im Klubkalender auf www.dieklubs.at sowie in der kostenlosen dieKlubs App, die in allen gängigen App Stores verfügbar ist.