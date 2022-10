Im Einsatz für die Pensionisten im 7.

Die Seniorinnen und Senioren sind eine wichtige Säule des Bezirks. Die Interessen der älteren Bezirksbewohner werden von den Bezirks­seniorenbeauftragten vertreten.

Übergabe mit Charme

Am 23. September erfolgte die Staffelübergabe von der alten zur neuen Seniorenbeauftragten. Die langjährige Beauftragte des 7. Bezirks, Afra Margaretha, geht nach vielen Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Ihre Aufgaben nimmt ab sofort Elisabeth Stöckl wahr. Die Übergabe fand in Beisein von Bezirksvorsteher Markus Reiter und Haus Neubau-Direktor Wolfgang Krb bei der größten Senioreneinrichtung des Bezirks in der Schottenfeldgasse statt. „Frau Margaretha hat sich immer für die Belange der Bewohner im Haus und im Bezirk eingesetzt. Von Ausflügen über die Organisation von Kunstwerken für Wände des Wohnhauses. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so Direktor Krb.

Plätze Frei

Das Haus Neubau hat insgesamt 277 Bewohner und bietet zu den Wohnungen auch viele Zusatzleistungen. Aktuell sind Plätze frei. Weitere Infos unter: www.kwp.at